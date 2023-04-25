«ППО»: солодощі із патріотичною назвою викликали суперечку в соцмережі

Компанія має й інші цукерки з подібними назвами й обгортками

Підприємці та компанії і надалі використовують символи українського супротиву в комерційних цілях

Кременчуцька компанія «Лукас» виробляє й продає цукерки під назвою «ППО» (Птахи проти орків). Ласощі не лише у «бойовій» обгортці, а й жовто-блакитні всередині. Виробник стверджує, що назвав солодощі саме так у честь героїв протиповітряної оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, що з кожного проданого кілограма цукерок «ППО» компанія перераховує 1 грн у благодійний фонд Сергія Притули.

У соцмережах такий маркетинг сприймають як негативно, так і схвально.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте більшості користувачів соцмереж все ж подобається така ідея.

До слова, українці виступають проти використання патріотичної тематики в комерційних цілях – напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ»: Рада заборонить використання деяких назв. З початком повномасштабного вторгнення багато брендів почали використовувати у своїй рекламі патріотичні вислови та назви, які асоціюються з національним спротивом українців. Щоб припинити нешанобливе ставлення представників бізнесу до теми національної оборони, у Верховній Раді з'явився проєкт закону №9128.

Згідно із законопроєктом №9128, бізнесу заборонятиметься використовувати будь-які назви, пов'язані зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони: