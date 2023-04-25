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«ППО»: солодощі із патріотичною назвою викликали суперечку в соцмережі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«ППО»: солодощі із патріотичною назвою викликали суперечку в соцмережі
Компанія має й інші цукерки з подібними назвами й обгортками
фото: Olesya Ostafieva / Facebook

Підприємці та компанії і надалі використовують символи українського супротиву в комерційних цілях

Кременчуцька компанія «Лукас» виробляє й продає цукерки під назвою «ППО» (Птахи проти орків). Ласощі не лише у «бойовій» обгортці, а й жовто-блакитні всередині. Виробник стверджує, що назвав солодощі саме так у честь героїв протиповітряної оборони.

Зауважимо, що з кожного проданого кілограма цукерок «ППО» компанія перераховує 1 грн у благодійний фонд Сергія Притули.

«ППО»: солодощі із патріотичною назвою викликали суперечку в соцмережі фото 1

У соцмережах такий маркетинг сприймають як негативно, так і схвально. 

«ППО»: солодощі із патріотичною назвою викликали суперечку в соцмережі фото 2
«ППО»: солодощі із патріотичною назвою викликали суперечку в соцмережі фото 3

Проте більшості користувачів соцмереж все ж подобається така ідея.

«ППО»: солодощі із патріотичною назвою викликали суперечку в соцмережі фото 4

До слова, українці виступають проти використання патріотичної тематики в комерційних цілях – напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ»: Рада заборонить використання деяких назв. З початком повномасштабного вторгнення багато брендів почали використовувати у своїй рекламі патріотичні вислови та назви, які асоціюються з національним спротивом українців. Щоб припинити нешанобливе ставлення представників бізнесу до теми національної оборони, у Верховній Раді з'явився проєкт закону №9128.

Згідно із законопроєктом №9128, бізнесу заборонятиметься використовувати будь-які назви, пов'язані зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони:

  • назви, що відтворюють повністю чи частково назви подій, пов’язаних із здійсненням заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування російської збройної агресії;
  • назви, які відтворюють назви населених пунктів та місцевостей, що асоціюються з україньким спротивом, крім випадків використання таких назв до 24 лютого 2022 року;
  • назви, що містять згадування бойових дій та військових операцій, найменування виробників, назв типів і видів озброєння;
  • назви, що відтворюють назви родів військ, військових підрозділів Збройних Сил України;
  • назви, які відтворюють привітання, які визначені законодавством як офіційні для Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань.
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Теги: бізнес солодощі

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