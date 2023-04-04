Викрали велосипед та поцупили у магазині солодке. Поліція затримала горе-грабіжників

Виявилося, що це вже не перші крадіжки чоловіків

Один з фігурантів вже перебуває під вартою, а іншому невдовзі суд обере запобіжний захід

У Києві чоловік поцупив алкогольні напої та солодощі, після чого втік з місця подій. До цього він викрав у громадянки велосипед. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

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До поліції Києва звернулись працівники адміністрації одного з автозаправних комплексів у Голосіївському районі з повідомленням про те, що невідомий чоловік у приміщенні торгового залу вчинив крадіжку. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали заявників та переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували неправомірні дії порушника.

Камери спостереження зафіксували порушника фото: Нацполіція Києва

Працівники карного розшуку Голосіївського управління поліції за допомоги аналітиків управління кримінального аналізу у ході оперативно-розшукових заходів встановили зловмисника. Ним виявився киянин, 1986 року народження, раніше судимий за аналогічні злочини.

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Затриманий чоловік фото: Нацполіція Києва

Окрім цього, в ході досудового розслідування правоохоронці встановили ще два факти скоєння фігурантом крадіжок аналогічних товарів у приміщенні даного комплексу.

Друге кримінальне правопорушення сталось на вулиці Академіка Заболотного. На спецлінію 102 від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік викрав у неї велосипед та поїхав у невідомому напрямку. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

За описом, який надала потерпіла та свідки події, поліцейські негайно розпочали пошук крадія велотранспорту, встановили особу порушника та затримали його. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом за майнові злочини. Поцуплений велосипед фігурант встиг здати до ломбарду.

За обома фактами слідчі за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Один з фігурантів вже перебуває під вартою, а іншому невдовзі суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, що слідчі затримали експравоохоронницю, яка допомагала вивозити українських дітей до РФ окупантам.

До слова, раніше на Миколаївщині водій втопив патрульну поліцейську у каналі і втік із місця аварії.