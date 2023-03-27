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Відкриття портів для зернового та металургійного експорту дасть Україні $600 млн валютних надходжень щомісяця – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Відкриття портів для зернового та металургійного експорту дасть Україні $600 млн валютних надходжень щомісяця – експерт
Дмитро Ніколаєнко
фото: Метінвест

Фактично підприємства галузі зараз працюють на межі рентабельності заради збереження потужностей та робочих місць

Наразі металургійна галузь перебуває у стані кризи через війну та втрату підприємств. Однак металурги готові швидко відновити виробництво і наростити обсяги експорту – у випадку, якщо морські порти будуть розблоковані для експорту металургії. Про це написав комерційний директор Метінвесту Дмитро Ніколаєнко у своїй колонці для Forbes.

«Металургійна галузь має потенціал для швидкого відновлення у випадку, якщо на додаток до діючого експортного зернового коридору вдасться відкрити порти для експорту товарів ГМК. Це посилить економічну міцність держави, оскільки забезпечить надходження близько $600 млн експортного виторгу в місяць і дозволить зберегти сотні тисяч робочих місць», – зауважив Ніколаєнко.

За його словами, фактично підприємства галузі зараз працюють на межі рентабельності заради збереження потужностей та робочих місць. Однією з головних причин падіння виробництва стали проблеми зі збутом продукції через блокування морського експорту, бо до початку повномасштабної війни близько 80% українського металу виробники постачали за кордон.

«Звісно, металурги шукають альтернативні шляхи для постачання своєї продукції за кордон і використовують можливості залізниці та річкових портів. Проте через значне збільшення залізничного тарифу (до 140% – для руди, вугілля та коксу і до 70% – для чорних металів) та додаткові витрати на доставку продукції до портів ЄС вартість логістики зросла в 4–6 разів», – вказує Ніколаєнко.

Він акцентує: у 2021 році на ГМК припадало 33% загального експорту України на суму $22 млрд. При цьому внесок галузі у ВВП сягав 10%. Відповідно, зазначене скорочення металургійного виробництва й експорту призводить до суттєвих втрат – ВВП країни у 2022 році обвалився майже на третину. Але якщо морські порти буде розблоковано, галузь зможе повернутися до довоєнних показників.

«Тому Група Метінвест від імені всієї галузі закликає представників влади, дипломатів і міжнародних партнерів України докласти максимум зусиль для того, щоб відкрити море для української сталі, яка для всього світу вже стала символом української боротьби й незламності», – резюмував Ніколаєнко.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулися до Організації об'єднаних націй (ООН) та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі, якщо РФ не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські – вони можуть перевозити військові вантажі.

Теги: вугілля бізнес військові

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