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Ключові міжнародні зернотрейдери тікають з Росії: озвучено ризики для світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ключові міжнародні зернотрейдери тікають з Росії: озвучено ризики для світу
фото:https://inventure.com.ua

Після заяв глобильних компаній Cargill Inc. і Viterra про вихід з ринку  країни-агресора, у Європі відразу почали говорити про глобальні ризики для постачання продовольства. Втім, плани агротрейдерів це навряд чи змінить

Вихід світових зернотрейдерів з ринку Росії може посилити геополітичний вплив та збільшить прибуток. Про це видання пише Bloomberg.

«Відхід Cargill і Viterra означає, що росія, яка є найбільшим експортером пшениці, отримає більше контролю над своїми поставками продовольства та збільшить прибуток.Домінування Росії на світовому ринку зерна було посилене через війну в Україні, коли минулого року міжнародні ціни підскочили через перебої з поставками», – пише видання.

Трейдер Archer-Daniels-Midland Co. також обмірковує варіанти виходу зі своїх основних операцій у Росії, за словами людей, знайомих із ситуацією, а ще один міжнародний гравець Louis Dreyfus розглядає можливість скорочення своєї присутності в країні.

Цілком ймовірно, що транснаціональні корпорації спонукали прийняти рішення напередодні нового сезону експорту пшениці, оскільки експортери почнуть продавати новий урожай у травні. Тим часом Росія все більше ускладнює іноземним трейдерам отримання документів, необхідних для експорту свого зерна, стверджують люди, знайомі з цим питанням.

Це означає, що Росії може бути легше використовувати експорт продовольства як інструмент геополітичного впливу. Серед основних покупців російського зерна країни Близького Сходу та Африки, які уникали різкої критики вторгнення в Україну.

Фінансовані Росією трейдери вже захопили більший шматок ринку, коли Путін зробив продовольчий суверенітет пріоритетом, а експорт зерна став символом геополітичної влади. Державний банк ВТБ за останні роки поглинув частку ринку у Viterra та Cargill. 

Чи вигідна ситуація для Росії?

Міжнародні торгові компанії отримали вигоду від того, що Росія стала великим світовим експортером зерна за два-три десятиліття, які вони там працюють. За цей час експорт пшениці з Росії зріс у п’ять разів, що зробило пшеницю країни світовим орієнтиром у торгівлі. 

Відхід Cargill і Viterra залишає російські поставки зерна в основному в руках вітчизняних і державних компаній, що означає, що Росія контролюватиме більшу частину вкрай необхідних доходів, оскільки війна знищує її бюджет. 

Міністерство сільського господарства Росії коментує, що зміни не вплинуть на рівень експорту країни, але трейдери спостерігають за будь-якими ознаками того, як Росія може спробувати вплинути на ціни або умови торгівлі. Ймовірно, відбудеться більше угод між урядами.

Державна компанія OZK вже підписала кілька контрактів на пшеницю з турецькими партнерами і заявила минулого року, що хоче «повністю позбутися залучення міжнародних трейдерів і працювати безпосередньо з країнами-імпортерами».

Перекроювання російського зернового ринку також ускладнює відстеження того, як зерно з окупованої України змішується з російським урожаєм і відправляється на світові ринки. 

Як тепер експортуватиметься російське зерно?

Viterra і Cargill відвантажили близько 14% обсягів російського зерна в минулому сезоні, тому значна частина експорту залишиться, як і раніше. Місцева команда Viterra створила новий бізнес і продовжить свою роботу, повідомляє Російський хлібний союз. Cargill заявила, що з липня припинить експорт зерна, отриманого компанією з Росії, але продовжить купувати вантажі в інших фірм.

Тим не менш, багато страхових і судноплавних компаній можуть бути більш обережними щодо співпраці з російськими фірмами через ризики, пов’язані з санкціями. Продовольчі товари не підлягають санкціям, але деякі державні банки, які займаються зерновим бізнесом, є. Російська державна компанія «Росагролізинг» має на меті побудувати понад 60 найбільших суховантажів для експорту зерна, але це займе роки. 

Російські фермери, ймовірно, будуть найбільшими втратами після виходу міжнародних трейдерів. Менша кількість гравців зменшує конкуренцію за їхнє зерно, сказав засновник консалтингової компанії AgResourceДен Бассе. Також залишається загадкою, чи будуть експортні ціни країни й надалі служити світовим еталоном у торгівлі пшеницею.

Нагадаємо, Росія поставила новий-старий ультиматум щодо продовження зернової угоди. І зробила цей ультиматум спеціально у день візиту Сі Цзіньпіня в Москву (Китай є одним із найважливіших гравців, зацікавлених у продовженні угоди). Таким чином, росіяни намагаються затягнути Китай у свою зернову гру.

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Теги: росія бюджет експорт війна Китай путін бізнес зерно урожай суверенітет росіяни Сі Цзіньпін

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