Бізнес у Росії: акціонери вимагають ясності у позиції Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank у 2022 році сплатив податків до держбюджету РФ у 4,8 разів більше, ніж у 2021

Австрійська асоціація інвесторів вимагає від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) чітких заяв щодо подальшого бізнесу в Росії. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АРА.

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«Правління RBI має чітко сформулювати стратегію щодо Росії на річних зборах акціонерів: або «вихід» з РФ на прийнятних для акціонерів умовах, або «залишитися і пояснити», – заявив голова правління Австрійської асоціації інвесторів Флоріан Бекерманн.

Також він зауважив, що «гра в мовчанку» керівництва RBI ставить банк у дедалі небезпечний для репутації кут.

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В Австрійській асоціації інвесторів зазначили, що невизначеність щодо майбутнього бізнесу RBI в Росії спричиняє негативний вплив на обіг акцій і ставить під загрозу відновлення цін на них.

За даними Укрінформ, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу RBI до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження роботи в Росії, а також офіційне визнання так званих ДНР та ЛНР російським представництвом.

НАЗК повідомив, що банк скористався санкціями через які його конкуренти залишили ринок РФ. RBI у 2022 році сплатив до бюджету РФ у 4,8 раза більше коштів, ніж у 2021 році. Ця сума склала 559 мільйонів євро. Цих коштів вистачить, аби придбати 95 ракет типу «Калібр».

Також зазначають, що у 2022 році RBI заробив 60% свого прибутку у Росії – близько 2 мільярдів євро. При цьому законодавство РФ забороняє переказ дивідендів за кордон, тож банк не може вивести з країни ці гроші.

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Крім того, раніше повідомляли, що Raiffeisen Bank домовляється з російським «Сбербанком» про обмін активами.

Нагадаємо, що раніше повідомляли, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії.