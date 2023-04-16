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Олексій Кущ Фінансовий експерт

В Україні мають почати працювати підприємницькі ліфти

glavcom.ua
Саме на роботу підприємницьких ліфтів мають бути направлені зусилля міністерства економіки

Наша модель приватизації породила анемічних монстрів, які могли виживати лише у замкненому, корупційному середовищі

Коли в Україні запрацюють підприємницькі ліфти?

Ми багато говоримо про ліфти соціальні. Але це мова про доступ до влади та її ресурсів. Натомість, підприємницькі ліфти - це про нові можливості. Я за побудову чотирьохповерхової системи.

На першому поверсі – мікропідприємництво, сімейні бізнеси. Повне звільнення від податків, звітності і перевірок. Ведення бізнесу без реєстрації. Базовий стимул з боку держави - дерегуляція.

Другий поверх – малий бізнес. Єдиний податок, мінімум регуляцій. Базовий стимул з боку держави - стимулювання платоспроможного попиту населення та технічні гранти.

Третій поверх – середній бізнес. Загальне оподаткування, але спрощене адміністрування за допомогою податкової служби як сервісної системи. Базовий стимул з боку держави: кредитування за прийнятними ставками та електронне резидентство (електронний кабінет платника податку як платформа адмінсервісу держави).

Четвертий поверх – великий бізнес. Справедливе оподаткування та антимонопольне регулювання. Базовий стимул з боку держави - допомога в експансії на зовнішні ринки, експортне кредитування, гарантії та захист внутрішнього ринку.

Саме за цією вертикаллю мають зростати національні чемпіони. Коли регулятивне та податкове навантаження збільшується пропорційно фінансовим та конкурентним м'язам. Саме так с сімейних бізнесів (а не з шарової приватизації) виростали національні чемпіони в багатьох країнах.

Наша ж модель приватизації породила анемічних монстрів, які могли виживати лише у замкненому, корупційному середовищі.

І які при зіткненні з зовнішньою реальністю, зазнавали нищівної поразки.

Саме на роботу підприємницьких ліфтів мають бути направлені зусилля міністерства економіки. Кожний поверх потребує своїх специфічних стимулів. І у цього ліфту має бути міксовий двигун: ринкові та державні драйвери руху з першого поверху на четвертий.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бізнес економіка

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