Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс

Кошти виділяються на соціальний супровід дітей ветеранів та дітей полеглих захисників і захисниць

Громадські обʼєднання, що опікуються ветеранами й ветеранками, їхніми родинами та сім’ями полеглих захисників – можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень фінансування.

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Стартував конкурс ВАРТО+ГО від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів.

Дедлайн подачі заявок – 04 травня 2023 року, о 23:59.

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Гроші можуть отримати організації, котрі:

захищають права і свободи ветеранів й ветеранок, та членів їхніх сімей;

задовольняють суспільні, економічні, соціальні, культурні та інші інтереси;

надають послуги та соціальну підтримку ветеранам-підприємцям;

надають персональне менторство ветеранського підприємництва;

займаються підвищенням конкурентоспроможності ветеранського бізнесу;

популяризують ветеранський бізнес на українському та міжнародному ринках.

Також фінансуються організації, які надають соціальний супровід ветеранам, членам їхніх родин та сім’ям полеглих захисників і захисниць.

Кошти виділяються на соціальний супровід дітей ветеранів та дітей полеглих захисників і захисниць:

навчальні позашкільні активності різних напрямків: гуртки, дитячі табори, тренінги, культурно-масові заходи, кроскультурна взаємодія, програми соціального обміну;

правовий захист, покращення соціального супроводу задоволення соціальних потреб: доступу до освіти, позашкільної, позакласної, факультативної діяльності;

програми з особистої безпеки.

Якщо вашої ініціативи немає в переліку категорій, проте ви співпрацюєте з ветеранами та їхніми родинами – подавайте заявку на участь у програмі. Деталі на сайті.

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Запитання та уточнення надсилайте на пошту [email protected] (з обов’язковим зазначенням теми листа «Варто+ГО»), або за телефоном: +380 (98) 009 48 72.