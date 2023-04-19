Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Кошти виділяються на соціальний супровід дітей ветеранів та дітей полеглих захисників і захисниць
Громадські обʼєднання, що опікуються ветеранами й ветеранками, їхніми родинами та сім’ями полеглих захисників – можуть отримати від 500 тисяч до 1 мільйона гривень фінансування.
Стартував конкурс ВАРТО+ГО від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів.
Дедлайн подачі заявок – 04 травня 2023 року, о 23:59.
Гроші можуть отримати організації, котрі:
- захищають права і свободи ветеранів й ветеранок, та членів їхніх сімей;
- задовольняють суспільні, економічні, соціальні, культурні та інші інтереси;
- надають послуги та соціальну підтримку ветеранам-підприємцям;
- надають персональне менторство ветеранського підприємництва;
- займаються підвищенням конкурентоспроможності ветеранського бізнесу;
- популяризують ветеранський бізнес на українському та міжнародному ринках.
Також фінансуються організації, які надають соціальний супровід ветеранам, членам їхніх родин та сім’ям полеглих захисників і захисниць.
Кошти виділяються на соціальний супровід дітей ветеранів та дітей полеглих захисників і захисниць:
- навчальні позашкільні активності різних напрямків: гуртки, дитячі табори, тренінги, культурно-масові заходи, кроскультурна взаємодія, програми соціального обміну;
- правовий захист, покращення соціального супроводу задоволення соціальних потреб: доступу до освіти, позашкільної, позакласної, факультативної діяльності;
- програми з особистої безпеки.
Якщо вашої ініціативи немає в переліку категорій, проте ви співпрацюєте з ветеранами та їхніми родинами – подавайте заявку на участь у програмі. Деталі на сайті.
Запитання та уточнення надсилайте на пошту [email protected] (з обов’язковим зазначенням теми листа «Варто+ГО»), або за телефоном: +380 (98) 009 48 72.
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