Працівниця телеканалу «Рада» заявила, що ненавидить українську мову (відео)

Державний прапор Поліна Шишкіна назвала «таким собі»

Працівниця телеканалу «Рада» Поліна Шишкіна заявила, що ненавидить українську мову, а державний прапор назвала «таким собі». «Могли б дизайн інший зробити», – каже дівчина на відео, яке у своєму Telegram-каналі опублікував активіст Сергій Стерненко.

За його словами, на Facebook-сторінці Поліни вказано, що вона є асистентом головного редактора на державному каналі «Рада», раніше ж працювала на каналі Медведчука «Live». Утім, зараз сторінка дівчини недоступна.

«За наші ж податки команда Зеленського понабирала на державний канал купу різних проросійських пропагандистів. Тому така позиція Поліни – не дивина, а закономірність. І подібних заяв буде ще багато», – пише Стерненко.

Раніше телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер».

Також державний телеканал «Рада» оплачує послуги акторів для виробництва новин та шоу. Гонорари акторів вказані у кошторисах до контракту на виробництво телепрограм компанією «Кінокіт», яка у грудні отримала від «Ради» 9 млн грн і заповнює своїми програмами майже весь ефір державного телеканалу.

Крім того, «Главком» повідомляв, що керівництво каналу «Рада» не пояснює, куди йдуть бюджетні гроші. У 2022 році фінансування парламентського каналу «Рада» зросло майже всемеро порівняно з минулим роком.