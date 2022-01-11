Канал «Рада» випадково «поховав» спікера Стефанчука (фото)

Парламентський телеканал потрапив у новий скандал через фото спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука

Канал «Рада» під фото Руслана Стефанчука написав «раптово помер»

Телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер». Скріншот з трансляції телеканалу оприлюднили у мережі.

«Рада» у новинній стрічці повідомляла про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі, проте фото Руслана Стефанчука, який коментував смерть європейського політика, було розміщене на екрані таким чином, що знизу був напис «раптово помер».

Кадр з трансляції каналу «Рада», фото: Олександр Дарабан / Facebook

До слова, у грудні Порошенко зірвав прямий етер каналу «Рада».

Як раніше повідомлялося, колишні ведучі каналів «112 Україна» та ZIK перейшли працювати на оновлений канал «Рада», до них приєднаються політтехнолог Володимир Петров та ведучий Сергій Іванов.