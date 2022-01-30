Грабіжник на Херсонщині підпалив магазин і зарізав його охоронця (фото)

Затримано підозрюваного у вбивстві охоронця та підпалі магазину на Херсонщині

Чоловік викрав з магазину 20 тис. грн і втік до Одеси

Правоохоронці затримали чоловіка, який розправився з охоронцем у селі Стрілкове, підпалив магазин і вкрав гроші, а потім втік до Одеси, де його і спіймали. Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Вночі підозрюваний потрапив до магазину, де в цей час перебував охоронець і наніс йому 10 ножових поранень. В результаті останній загинув. Підозрюваний викрав сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень та підпалив приміщення магазину.

Зі слів начальника управління карного розшуку поліції Херсонщини Дениса Каримова, працівники поліції встановили, що близько двох тижнів тому до працівниці магазину приїхав жити з Миколаївської області чоловік, з яким жінка познайомилася в Інтернеті. Однак, за місцем її проживання 39-річний громадянин був відсутній. Оперативники перевірили за інформаційними базами його особисті дані та з’ясували, що чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

В ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці дізналися, що чоловік вранці виїхав до Генічеську, після чого сів у рейсовий автобус до Херсона. А згодом вирушив до Одеси. Разом з управлінням карного розшуку поліції Одещини підозрюваний був затриманий.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні трьох тяжких злочинів – умисному вбивстві, розбої та умисному пошкодженні майна. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Затриманому може загрожувати довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Львові грабіжник зламав сейф у кабінеті одного із суддів Західного апеляційного господарського суду і викрав $120 тисяч. У приміщенні він пробув трохи більше восьми хвилин.

Зловмисник потрапив у приміщення суду, розбивши з тильного боку будівлі вікно на другому поверсі, це зафіксували камери відеоспостереження. На другий поверх він заліз по ґратах на вікні першого поверху.