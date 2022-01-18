Всемеро більше, ніж торік. Керівництво каналу «Рада» не пояснює, куди йдуть бюджетні гроші

У 2022 році фінансування парламентського каналу «Рада» зросло майже всемеро порівняно з минулим роком

Цього року державне підприємство «Парламентський канал «Рада» отримає бюджетне фінансування у розмірі 378 млн грн. Це майже у сім разів більше порівняно з 2021 роком (торік на канал Верховної Ради було витрачено 56,7 млн грн). Про це «Главкому» у відповіді на запит повідомив директор каналу Вадим Перенчук.

При цьому керівник парламентського каналу відмовився відповісти на питання, яка необхідність у суттєвому зростанні видатків на утримання мовника Верховної Ради.

Також Перенчук не надав відомостей стосовно того, хто є автором ідеї трансформації каналу «Рада», який з 15 грудня 2021 року виходить в оновленому форматі. Лише додав: на облаштування знімальних майданчиків витрачено 2,8 млн грн.

Окремо у відповіді на запит «Главкома» відображено видатки з держбюджету на утримання парламентського каналу «Рада»: у 2014 році – 11,5 млн грн, 2015 році – 12,9 млн грн, 2016 році – 16,7 млн грн, 2017 році – 45,1 млн грн, 2018 році – 47,7 млн грн, 2019 році – 44,3 млн грн, 2020 році – 49 млн грн.

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Як повідомляв «Главком», 11 січня телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер». Зокрема, «Рада» у новинній стрічці повідомляла про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі, проте фото Руслана Стефанчука, який коментував смерть європейського політика, було розміщене на екрані таким чином, що знизу був напис «раптово помер».

Раніше повідомлялося, колишні ведучі каналів «112 Україна» та ZIK перейшли працювати на оновлений канал «Рада», до них приєднаються політтехнолог Володимир Петров та ведучий Сергій Іванов.

Як відомо, за реформу «Ради» відповідає Олексій Семенов, який свого часу запускав «112 канал», NewsOne та «Прямий». Телеменеджер зазначив, що перезапуск «Ради» відбувався в стислий термін. «Я отримав запрошення від Вадима Перенчука три тижні тому, фактично стільки зайняла уся трансформація. Це рекордний термін», – зауважив Семенов.