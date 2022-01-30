20-річний юнак під виглядом жінок виманював гроші у чоловіків

Зловмисник під виглядом молодих жінок підшукував жертв серед чоловіків на сайтах-знайомств

Відкрито справу за статтею про шахрайство, йому загрожує до восьми років ув'язнення

На Харківщині поліція викрила злочинну діяльність 20-річного парубка, який називався жіночими іменами і виманював гроші, спілкуючись з чоловіками на сайтах знайомств. Про це повідомляє пресслужба обласної Нацполіції.

«Встановлено, що 20-річний юнак розміщував оголошення на сайтах знайомств та спілкувався від імені дівчини», – заявляють у поліції.

У ході листування він нібито пропонував жертвам разом відвідати якийсь культурний захід (кіносеанс, концерт, виставку) і надсилав посилання на фішинговий сайт із продажу онлайн-квитків.

Під час купівлі потерпілі заповнювали форму із зазначенням реквізитів своїх банківських карток, «в такий спосіб шахрай отримував доступ до персональних даних та приватної інформації про банківські картки потерпілих та за допомогою різних платіжних систем перераховував кошти на підконтрольні йому рахунки», зазначають правоохоронці.

Обшуки за місцем проживання 20-річного підозрюваного поліцейські провели із залученням бійців спецназу. Вилучили комп'ютер, мобільні телефони та банківські картки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

На даний час поліцейськими встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, оглядається вилучена техніка. Також з’ясовується коло потерпілих та загальна сума завданих збитків.

Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали пенсіонерів на понад 2 млн грн.