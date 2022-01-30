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    Працівниця каналу «Рада», яка ненавидить мову, з переляку згадала про батька в АТО (відео)

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    Раніше Поліна працювала на каналі Медведчука &laquo;Live&raquo; - Працівниця каналу «Рада», яка ненавидить мову, з переляку згадала про батька в АТО (відео)
    Раніше Поліна працювала на каналі Медведчука «Live»
    скріншот із відео

    Поліна Шишкіна виправдалася за висловлювання про мову та прапор

    Працівниця телеканалу «Рада» Поліна Шишкіна, яка заявила, що ненавидить українську мову, а державний прапор назвала «таким собі» оприлюднила відео з вибаченнями та раптово згадала, що вона донька учасника АТО на Донбасі.

    У відеовибаченні жінка наголошує, що вчинила необачно і не мала права робити подібні заяви про державну мову і прапор, а також закликає усіх не повторювати її помилок.

    Автор: Сегодня Новости

    Нагадаємо, Шишкіна заявила, що ненавидить українську мову, а державний прапор назвала «таким собі». «Могли б дизайн інший зробити», – каже дівчина на відео, яке у своєму Telegram-каналі опублікував активіст Сергій Стерненко.

    За його словами, на Facebook-сторінці Поліни вказано, що вона є асистентом головного редактора на державному каналі «Рада», раніше ж працювала на каналі Медведчука «Live». Утім, зараз сторінка дівчини недоступна.

    «За наші ж податки команда Зеленського понабирала на державний канал купу різних проросійських пропагандистів. Тому така позиція Поліни – не дивина, а закономірність. І подібних заяв буде ще багато», – пише Стерненко.

    Раніше телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер».

    Також державний телеканал «Рада» оплачує послуги акторів для виробництва новин та шоу. Гонорари акторів вказані у кошторисах до контракту на виробництво телепрограм компанією «Кінокіт», яка у грудні отримала від «Ради» 9 млн грн і заповнює своїми програмами майже весь ефір державного телеканалу.

    Крім того, «Главком» повідомляв, що керівництво каналу «Рада» не пояснює, куди йдуть бюджетні гроші. У 2022 році фінансування парламентського каналу «Рада» зросло майже всемеро порівняно з минулим роком.

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    Теги: АТО прапор жінка
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    Працівниця каналу «Рада», яка ненавидить мову, з переляку згадала про батька в АТО (відео)