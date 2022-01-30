Мендель розказала про своє кохання у найдрібніших деталях (фото)

Мендель зробила селфі з кавою у руці для ілюстрації розповіді

Колишня прессекретарка Зеленського розповіла про таємниче кохання

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала на своїй Facebook-сторінці допис, у якому розповіла про своє загадкове кохання.

«Вип’ємо за Любов!», – підписала допис Мендель.

Жінка розповіла історію про те, як разом із коханим купує каву у столиці і як це додало їй удачі.

«У точці, де ми купуємо каву на виніс, є постійна акція: береш 7 кав – 8-ма безкоштовно. Кожну відзначають спеціальною печаткою на картках. Ми рідко купуємо каву разом, але з продавчинею вже знайомі. Сьогодні купила свою каву, поставила печатку. Як раптом дівчина у віконці каже: «Дайте вашу картку ще раз – той хлопець, з яким ви приходите, сказав ставити печатки за його кави у вашу картку». Тепер я отримуватиму вдвічі більше безкоштовних кав. За себе, і за Нього. Кохання – у найдрібніших деталях. Кожної миті. І кожного дня», – написала вона.

Раніше Мендель подякувала за кохання загадковому чоловіку.

Також колишня прессекретарка Зеленського показала, який образ обрала для святкування Нового року.

Нагадаємо, Мендель осоромилася в соцмережі, коли надрукувала повідомлення із купою помилок. Також колишня прессекретарка Володимира Зеленського опублікувала у Instagram таємниче фото. На знімку її ніжно обнімає чиясь рука.

Утім, у кадрі знову з’явилася лише руки обранця екссекретарки президента.

Мендель не вперше публікує у соціальних мережах фото з чоловічою рукою на плечі.

Раніше колишня прессекретарка Зеленського показала, який образ обрала для святкування Нового року.

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