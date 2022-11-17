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Катівні та заміновані будівлі: МВС повідомило про страшні знахідки на Херсонщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Катівні та заміновані будівлі: МВС повідомило про страшні знахідки на Херсонщині
Правоохоронці фіксують злочини окупантів на Херсонщині
фото: Нацполіція

На Херсонщині вже виявлено чотири катівні, об лаштовані окупантами

На звільненій від окупантів території Херсонської області працівники поліції та СБУ виявляють масові місця катувань та поховань. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телеканалу.

«Вже порушено 436 проваджень за результатами перших ознак воєнних злочинів, виявлено 11 місць несвободи, з них у чотирьох місцях застосовували катування. Їх зараз оглядають слідчі і фіксують кожен факт катування, знаходять свідків, а також відбувається ексгумація тіл загиблих. Наразі виявлено 63 тіла на території Херсонської області, але ми маємо розуміти, що пошуки лише розпочалися, тому буде виявлено ще багато катівень та місць поховання», – розповів глава МВС.

Очільник МВС наголосив, що наразі є небезпека через заміновані території: «Над цим працюють 24/7 і піротехніки ДСНС, і Нацполіція й військові, які допомагають нам розміновувати цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Ми поставили завдання, щоб протягом місяця було розміновано основні підступи до будинків, щоб люди могли повноцінно жити у населених пунктах».

Монастирський підтвердив, що в Херсонській області високий рівень замінованості доріг, об’єктів, житлових будинків, зокрема замінованою була й будівля поліції.

Уже є загиблі та поранені піротехніки, адже окупанти залишили багато вибухонебезпечних предметів, які реагують на певні вібрації.

Також глава МВС повідомив, що на Херсонщині розпочалася робота із виявлення колаборантів. Монастирський запевнив, що навколо Херсона наразі функціонують 16 блокпостів: «Уже перевірено 763 особи, з них 5 затримано та передано до Служби безпеки України із підозрою на колаборантську діяльність. Також працюють поліграфологи, які перевіряють людей, що могли співпрацювати з окупантами. У нас є списки, люди діляться інформацією хто займав які посади, хто співпрацював із ними».

Наразі на Херсонщині відновлено роботу Державної міграційної служби, в області працюють три стаціонарні відділення, у Херсоні — мобільний. Також від працює Сервісний центр, але поки що також у мобільному форматі.

Як повідомлялося, під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів.

Також у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.

Теги: Денис Монастирський МВС росія війна окупанти Херсонщина кримінал

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