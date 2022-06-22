Президент повідомив хорошу новину з Херсонщини

Наші бійці поступово звільняють область

Увечері 21 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на півдні України ЗСУ поступово звільняють Херсонщину. Про це він сказав у відеозверненні за підсумками 118 доби війни.

За словами глави держави, ситуація на передовій – без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області – там дійсно зараз найжорсткіше.

«Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку. На Харківщині – жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли. Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває – показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці», – сказав президент.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ здійснюють успішний контрнаступ на Херсонщині.

Російські військові вже витратили значні сили на облаштування другого та третього рубежів оборони.

Як відомо, 20 червня ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині.

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