ЗСУ здійснили успішні контратаки під Херсоном та на Запоріжжі – американські аналітики

На думку аналітиків, росіяни можуть стягувати війська в Запорізьку область

Росіяни зосередили свої сили на тому, щоб утримувати оборонні позиції на Півдні

Збройні сили України перейшли до дій та проводять контратаки на кількох напрямках, зокрема у Херсонській області та на Запоріжжі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики називають ці контратаки українських військових успішними. Навіть прогнозують, що в найближчі тижні для російських окупантів буде ще більша загроза.

Через контратаки ЗСУ, які були нещодавно, росіяни зосередили свої сили на тому, щоб утримувати оборонні позиції на Півдні.

За даними Генштабу, ворог посилює системи ППО в Херсонській області. Фахівці припускають, що це може бути відповіддю на безперервні успішні атаки української авіації на Південь від Давидова Броду.

Військові аналітики зробили свій прогноз. Згідно з ним локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей. В найближчі тижні це може ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні.

ЗСУ на Півдні також контратакують й біля Запоріжжя. Вони змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

На думку аналітиків, росіяни можуть стягувати війська в Запорізьку область. Так вони сподіваються захистити від безперервних атак наших воїнів на Мелітополь. А вони можуть загрожувати російському контролю над містом.

Росія при цьому продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як «спеціальну військову операцію», а не як війну. Цим вона насправді активно перешкоджає своїм же збройним силам.

Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.