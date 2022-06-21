Повітряні сили розповіли про впольовану «здобич» за добу

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях

Протягом доби 21 червня командування Повітряних Сил ЗСУ завдало втрат окупантам. Про це повідомила пресслужба командування.

21 червня знищено:

2 склади боєприпасів;

2 безпілотники;

10 броньованих машин;

авіаційну ракету

21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом зенітно-ракетних військ ліквідовано авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59.

«Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора українська авіація знищила ротно-тактичну групу та опорний пункт окупантів.

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