ЗСУ здійснюють успішний контрнаступ на Херсонщині

Російські військові вже витратили значні сили на облаштування другого та третього рубежів оборони

Українські захисники просуваються в Херсонській області, через що окупанти нещадно б'ють по південних регіонах нашої країни. Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони і оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «24 каналу».

За її словами, дії наших бійців на Херсонському напрямку зараз є досить успішними.

«Російським окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону в Херсонській області, але ми просуваємось», – каже Гуменюк.

Вона підкреслила, що російські військові вже витратили значні сили на облаштування другого та третього рубежів оборони на тимчасово окупованих територіях області і, при цьому, вони вимушені користуватися запасними, оскільки навіть із них ЗСУ витісняють ворога.

Як вважає керівниця пресцентру, РФ з артилерії та ракет обстрілює території, які щойно звільнили наші бійці або ті, що не були під окупацією, щоб таким чином психологічно тиснути на українців.

«Вони хочуть довести, що нікуди не втекли, а мають довгі руки, і можуть дістати тих, хто ще не бачив їх на власні очі», – пояснила Гуменюк.

Вона також попередила, що зараз не повідомляють про те, які населені пункти вдалося звільнити ЗСУ, але вони просуваються.

«Коли ми закріпимося на цих рубежах, то обов'язково про це повідомимо. Проте поки що йде військова операція закликаю всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень, оскільки тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають», – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові перебувають дуже близько до Херсона. Він переконаний, що звільнення міста від російських окупантів – цілком досяжна ціль.

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни заявили раніше, що Збройні сили України перейшли до дій та проводять контратаки на кількох напрямках, зокрема у Херсонській області та на Запоріжжі.



