«Це пришвидшить деокупацію». Верещук звернулася з проханням до жителів Херсонщини

Росія використовує цивільних жителів Херсонщини як живий щит

Жителі Херсонщини мають скористатися можливостями, які їм надають окупанти для виїзду, щоб полегшити контрнаступ української армії для деокупації області. До цього закликала віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

Верещук наголосила, що жителі Херсонщини, особливо ті, в яких є діти, не повинні відмовлятися від можливостей для виїзду, які їм надають окупанти, бо це дозволить пришвидшити деокупацію області українською армією.

«Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині це буде ще важче. Бо ворог вчиться, стає ще цинічнішим, використовує живий щит, особливо дітей. Ми знатимемо, що там діти, і ми будемо безсилі, і цього дуже не хочеться. Повірте, деокупація буде дуже швидко. Контрнаступ обов’язково буде», – наголосила Верещук.

При цьому вона закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього окупантами «фейковими» документами і запевнила, що українська влада за це не каратиме.

«Вони не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні – ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками. Як тільки ви потрапите на територію третіх країн - Європейського Союзу чи ще когось - зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Навіть без жодних документів вас впустять всі країни. Як буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете знаходитись», – сказала Верещук.

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дало роз’яснення, чи вважатиметься злочином перетин кордону на непідконтрольних Україні ділянках.

Раніше Міністерство реінтеграції розширило перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області. Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами сумарно.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук раніше закликала батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів.