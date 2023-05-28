Пригожин анонсував «колосальний наступ» на Краматорськ та Слов'янськ

Оперативний простір відкрито, і російська армія може почати наступ із захопленням Краматорська та інших міст, упевнений Пригожин

Перед російською армією після «захоплення Бахмута» нібито «відкрито оперативний простір»

Після чергових заяв окупантів про нібито взяття Бахмута ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин анонсував захоплення Краматорська, Слов'янська та інших міст українського Донбасу. Про це він повідомив у своєму Telegram.

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За словами Пригожина, перед російською армією тепер нібито «відкрито оперативний простір», який дає змогу розгорнути «колосальний наступ» із захопленням українських міст.

«Як вже говорив міністр оборони (Сергій Шойгу), після взяття Бахмута відкриється оперативний простір. Оперативний простір відкрито, і російська армія має всі можливості найближчим часом почати колосальний наступ із захопленням Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Костянтинівки, Часова Яра, тобто «Донбаського кільця», – заявив Пригожин, насміхаючись із російського військового командування.

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За його словами, «після Донбаського кільця або паралельно з цим» російська армія нібито може почати ще й захоплення підконтрольних ЗСУ територій Херсонської та Запорізької областей.

Пригожин вважає, що після повного захоплення зазначених регіонів російське командування нібито визначить, чи потрібен новий «блискавичний рішучий кидок», щоб вийти до Дніпра, тобто захопити всю Лівобережну Україну.

«Я думаю, що все в наших силах. Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами. Но пасаран! Азохен вей!», – підсумував Пригожин.

Нагадаємо, українські військові змогли просунутися ще на 450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута. При цьому на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян. Це може бути пов’язано з втратами загарбників, а також заміною «вагнерівців» російськими військовими.

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Як відомо, зелене містечко із яскравими будівлями на Донеччині нині перетворилося на суцільну руїну – Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео).

Нагадаємо, напередодні Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео).

Заувжимо, Данілов підтвердив, що «вагнерівці» покидають Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках».