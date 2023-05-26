«Звільнення» Бєлгорощини. Чому Пригожин заговорив про неминучу мобілізацію

Пригожин спробує скористатися тривожністю у Бєлгородській області

Зауважимо, що 24 травня глава ПВК «Вагнера» зустрічався з представниками російських областей, які межують з Україною. В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували заяви, які зробив Пригожин. Зокрема щодо рейду у Бєлгородській області.

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Зазначається, що «кухар Путіна» запропонував прикордонним областям створити додаткові окопи, бліндажі, а також потурбуватися про вогневий захист уздовж кордону. Мовляв, це дозволить ефективніше оборонятися від можливих військових загроз.

«Пригожин заявив, що рейд 22 травня загальноросійських проукраїнських сил до Бєлгородської області продемонстрував, що Росії не вистачає сил швидкого реагування, необхідних для захисту своїх кордонів від військових загроз», – йдеться в повідомленні.

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Аналітики зауважили, що «кухар Путіна» також зазначив, що загальна мобілізація росіян неминуча. Він вирішив знову проїхатися по верхівці, наголосивши, що для виправлення дефіциту робочої сили керівництво країни більше не може просто клацнути пальцями.

Причому, переконаний Пригожин, загальна мобілізація має розпочатися негайно. Це б дозволило забезпечити мешканців Росії необхідною підготовкою. Мовляв, на цей процес іде чотири – шість місяців.

В Інституті зауважили, що ПВК «Вагнер», а також російські війська займалися укріпленням прикордонних районів. Власне, рейд у Бєлгородській області продемонстрував, що в цих «зусиллях» були значні недоліки.

Укладачі звіту вважають, що нові заявив Пригожина, в тому числі, укріплювати регіони, ймовірно, не матимуть суттєвого ефекту. Натомість сам Пригожин спробує скористатися тривожністю у Бєлгородській області. З її допомогою глава ПВК «Вагнера» може посилити свій внутрішній вплив.

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