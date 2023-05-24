Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео)

Зелене містечко із яскравими будівлями перетворилося на суцільну руїну

Місто Бахмут на Донеччині практично повністю стерте з лиця землі після приходу російської армії. Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військові оприлюднили кадри, на яких можна побачити супутникові знімки Бахмута до і після повномасштабного вторгнення Росії. Зелене містечко із яскравими будівлями перетворилося на суцільну руїну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські військові упритул наблизилися до бліндажів ворога та атакували позиції окупантів. Триває 455-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.