Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео)
Зелене містечко із яскравими будівлями перетворилося на суцільну руїну
Місто Бахмут на Донеччині практично повністю стерте з лиця землі після приходу російської армії. Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.
Військові оприлюднили кадри, на яких можна побачити супутникові знімки Бахмута до і після повномасштабного вторгнення Росії. Зелене містечко із яскравими будівлями перетворилося на суцільну руїну.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські військові упритул наблизилися до бліндажів ворога та атакували позиції окупантів. Триває 455-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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