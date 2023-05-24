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Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут до та після приходу окупантів: ЗСУ показали супутникові знімки (відео)
фото скріншот відео

Зелене містечко із яскравими будівлями перетворилося на суцільну руїну

Місто Бахмут на Донеччині практично повністю стерте з лиця землі після приходу російської армії. Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.

Військові оприлюднили кадри, на яких можна побачити супутникові знімки Бахмута до і після повномасштабного вторгнення Росії. Зелене містечко із яскравими будівлями перетворилося на суцільну руїну.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські військові упритул наблизилися до бліндажів ворога та атакували позиції окупантів. Триває 455-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20  обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Бахмут війна

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