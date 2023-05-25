Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео)
Пригожин запевнив, що його бійці виходять у тилові райони, а до 1 червня повністю покинуть Бахмут
фото: скрін із відео з соцмереж

У місті залишають двох найманців, які нібито мають перешкоджати українським військовим

Глава ПВК «Вагнер» Євген Пригожин оголосив про виведення підрозділів своїх найманців із Бахмута Донецької області. Відео із процесом нібито початку виведення «вагнерівців» опублікувала пресслужба Пригожина. Сам він позує на кадрах поруч з людьми у військовій формі.

Пригожин заявив, що його бійці виходять у тилові райони, а до 1 червня повністю покинуть Бахмут. Потім він пройшовся на тлі зруйнованої багатоповерхівки та поспілкувався з екіпажами бойової техніки.

Під час спілкування з «вагнерівцями» Пригожин ще раз повідомив їм, що до 1 червня усі підрозділи ПВК вийдуть в тил на відпочинок. Потім буде «нове завдання».

«Ми виводимо підрозділи з Бахмута. Зараз 5 ранку, 25 травня. До 1 червня основа частина перебазується у табори. Передаємо позиції військовим. Боєкомплект, позиції, все, зокрема й сухпайок. Але, якщо військовим буде важко, безумовно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута. Всі думають, яким чином діяла ПВК «Вагнер». Впливало два фактори і дві людини, яких ми залишаємо військовим. Це «Бібер» і «Долік». Як тільки стане потрібно, вони стануть та перешкоджатимуть українським військовим», – зауважив Пригожин.

Найманці «Бібер» і «Долік», які залишаються в Бахмуті
Найманці «Бібер» і «Долік», які залишаються в Бахмуті

До слова, напередодні Пригожин вчергове заявив про взяття Бахмута (відео).

Нагадаємо, нещодавно Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджував, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.

Читайте також: Вихід з Бахмута. Чому не треба вірити терористу Пригожину
Теги: ПВК «Вагнер» Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія змусила відступати російських загарбників під Бахмутом
Битва за Бахмут. ЗСУ змусили тікати газпромівську ПВК «Поток»
8 травня, 09:12
Россия практически уничтожила город
«Взятие» Бахмута как метафора будущего России
22 травня, 14:46
Пригожин і Кадиров шантажували міноборони РФ, щоб воно виділило ресурси силам «Вагнера» у Бахмуті
Пригожин і Кадиров шантажують міноборони РФ. ISW оцінив наслідки
8 травня, 05:41
Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував українські позиції
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже роту окупантів
10 травня, 12:14
На Донеччині пошкоджено 26 житлових будинків
Влучання по фермі, газогону та житлових будинках. Наслідки російської агресії у регіонах
11 травня, 10:55
Прикордонники відпрацювали мінометами по скупченню окупантів
Прикордонники вдарили по штурмовій групі окупантів у Бахмуті (відео)
22 травня, 07:13
Eкраїнські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12 травня, 06:23
Українські воїни й далі просуваються у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті
Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті
21 травня, 12:31
Пригожин узявся запевняти, що не знав Володимира Путіна до його президентства, і ніколи не працював на нього
Пригожин пояснив, чому його прозвали «кухарем Путіна» та зізнався, де працював раніше
Вчора, 12:02

Події в Україні

Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео)
Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео)
Очільник «Вагнера» похвалив українську армію. Розвідка назвала мету
Очільник «Вагнера» похвалив українську армію. Розвідка назвала мету
Ракетний удар по Харківщині та атака дронів: яка ситуація в регіонах
Ракетний удар по Харківщині та атака дронів: яка ситуація в регіонах
На Київщині військові розгорнули додаткові блокпости: що відомо
На Київщині військові розгорнули додаткові блокпости: що відомо
«Шахед» пошкодив на Буковині житлові будинки
«Шахед» пошкодив на Буковині житлові будинки
Контрнаступ триває вже кілька днів – Банкова
Контрнаступ триває вже кілька днів – Банкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
36K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
27K
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
24K
Бахмут: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожі позиції (відео)
19K
Великий конфуз «маленького картографа» Путіна
18K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту