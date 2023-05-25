Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео)

Пригожин запевнив, що його бійці виходять у тилові райони, а до 1 червня повністю покинуть Бахмут

У місті залишають двох найманців, які нібито мають перешкоджати українським військовим

Глава ПВК «Вагнер» Євген Пригожин оголосив про виведення підрозділів своїх найманців із Бахмута Донецької області. Відео із процесом нібито початку виведення «вагнерівців» опублікувала пресслужба Пригожина. Сам він позує на кадрах поруч з людьми у військовій формі.

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Пригожин заявив, що його бійці виходять у тилові райони, а до 1 червня повністю покинуть Бахмут. Потім він пройшовся на тлі зруйнованої багатоповерхівки та поспілкувався з екіпажами бойової техніки.

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Під час спілкування з «вагнерівцями» Пригожин ще раз повідомив їм, що до 1 червня усі підрозділи ПВК вийдуть в тил на відпочинок. Потім буде «нове завдання».

«Ми виводимо підрозділи з Бахмута. Зараз 5 ранку, 25 травня. До 1 червня основа частина перебазується у табори. Передаємо позиції військовим. Боєкомплект, позиції, все, зокрема й сухпайок. Але, якщо військовим буде важко, безумовно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута. Всі думають, яким чином діяла ПВК «Вагнер». Впливало два фактори і дві людини, яких ми залишаємо військовим. Це «Бібер» і «Долік». Як тільки стане потрібно, вони стануть та перешкоджатимуть українським військовим», – зауважив Пригожин.

Найманці «Бібер» і «Долік», які залишаються в Бахмуті

До слова, напередодні Пригожин вчергове заявив про взяття Бахмута (відео).

Нагадаємо, нещодавно Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджував, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.