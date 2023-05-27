Вихід «Вагнера» з Бахмута: британська розвідка прогнозує подальший сценарій
Ротація сил «Вагнера» у Бахмуті триватиме контрольованими етапами, вважають у розвідці
Сили ПВК «Вагнер», ймовірно, почали відступати з частини своїх позицій навколо донецького міста Бахмут. Але найманці можуть бути використані у подальших наступальних операціях на Донбасі після відновлення сил. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.
Британська розвідка нагадує, що 25 травня власник «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що розпочато виведення його сил із Бахмута і що передача позицій міністерству оборони Росії триватиме до 1 червня 2023 року.
Заступниця міністра оборони України також підтвердила ротацію «вагнерівців» на околицях міста.
Розвідка повідомляє, що станом на 24 травня сили «ДНР», ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування.
Також останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перемістилися з району Сватове-Кремінна для підсилення флангів Бахмута
«Українські сили зайняли 20 кв. м на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ймовірно, ротація сил «Вагнера» триватиме контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута», - вважає британська розвідка.
«Попри ворожнечу Пригожина з міноборони Росії, «вагнерівці», ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення своїх сил», – прогнозують британці.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що частина найманців «Вагнера» справді виходить з міста Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках».
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