Вихід «Вагнера» з Бахмута: британська розвідка прогнозує подальший сценарій

Ротація сил «Вагнера» у Бахмуті триватиме контрольованими етапами, вважають у розвідці

Сили ПВК «Вагнер», ймовірно, почали відступати з частини своїх позицій навколо донецького міста Бахмут. Але найманці можуть бути використані у подальших наступальних операціях на Донбасі після відновлення сил. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Британська розвідка нагадує, що 25 травня власник «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що розпочато виведення його сил із Бахмута і що передача позицій міністерству оборони Росії триватиме до 1 червня 2023 року.

Заступниця міністра оборони України також підтвердила ротацію «вагнерівців» на околицях міста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розвідка повідомляє, що станом на 24 травня сили «ДНР», ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування.

Також останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перемістилися з району Сватове-Кремінна для підсилення флангів Бахмута

«Українські сили зайняли 20 кв. м на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ймовірно, ротація сил «Вагнера» триватиме контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута», - вважає британська розвідка.

«Попри ворожнечу Пригожина з міноборони Росії, «вагнерівці», ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення своїх сил», – прогнозують британці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що частина найманців «Вагнера» справді виходить з міста Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках».