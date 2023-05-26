Чи зможе Пригожин стати президентом Росії? Банкова дала відповідь
Подоляк: «Пригожину не дадуть очолити Росію»
Через те, що Путін перестав бути сакральною іконою, в ньому сумніваються всі, тому ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин своїми гострими словами намагається підняти власну вагу на внутрішньополітичному ринку в Росії. Про це Михайло Подоляк повідомив 24 каналу.
«Будь-яка влада тримається на сакральності. Тобто цар має виглядати, як ікона. Сьогодні ж в Путіні сумніваються всі. Він абсолютно десакралізований. І Пригожин підвищує свою «вагу» на внутрішньому ринку. Інші мовчать, а він ставить питання: «А з якими цілями ми заходили на територію України і що ми отримали?» – зауважив Подоляк.
Ситуація в Росії поступово гіршає, а війна вже досить довго затягнулася. З часом люди почнуть ставити питання, адже вже бачать, що щось пішло не так. Пригожин фіксує, що Путін є нікчемою, який не знає, що взагалі робити далі. Також власник «Вагнера» паралельно фіксує свою суб'єктність. Він розуміє, що в майбутньому в Росії буде не класична революція серед еліт, а багато різних протестних та бунтарських проявів у різних регіонах. Саме в цей момент відбудеться багато перерозподілу майна. І Пригожин хоче в цей момент бути в позиції сили, щоб якнайбільше собі забрати.
«Він хоче застовпити за собою місце ключового «перерозподільника» майна в Росії. Все, що вони робили в Україні, коли грабували наші населені пункти. Пригожин очікує, що те саме буде робити в Росії в іншому масштабі. І ПВК «Вагнера» буде в цьому лідерською організацією, адже має дуже потужний потенціал до грабунку», – підкреслив Подоляк.
За словами Подоляка, ватажок приватної військової компанії «Вагнер» не той, хто може керувати державою.
«Він рівень людини, яка може претендувати на певну активність, на певний час. Це («вагнерівці» – «Главком») класична «чорносотенна» група, яка абсолютно точно може вирізати населені пункти, зокрема в Росії. Але точно не буде претендувати на базову політичну модерацію», – заявив Подоляк.
Проте Подоляк не відкинув можливості, що декілька регіонів Росії все-таки попадуть «під крило» Пригожина.
Нагадаємо, що терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна. У новому інтерв'ю російському пропагандисту Євген Пригожин стверджує, що завдання «денацифікації та демілітаризації» не лише залишаються невиконаними, але навіть навпаки – ситуація для Росії загострилась. Політичні експерти стверджують, що таким чином Пригожин може підвищувати свою важливість серед російського суспільства.
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