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Чи зможе Пригожин стати президентом Росії? Банкова дала відповідь

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи зможе Пригожин стати президентом Росії? Банкова дала відповідь
Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» не той, хто може керувати державою
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Пригожину не дадуть очолити Росію»

Через те, що Путін перестав бути сакральною іконою, в ньому сумніваються всі, тому ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин своїми гострими словами намагається підняти власну вагу на внутрішньополітичному ринку в Росії. Про це Михайло Подоляк повідомив 24 каналу.

«Будь-яка влада тримається на сакральності. Тобто цар має виглядати, як ікона. Сьогодні ж в Путіні сумніваються всі. Він абсолютно десакралізований. І Пригожин підвищує свою «вагу» на внутрішньому ринку. Інші мовчать, а він ставить питання: «А з якими цілями ми заходили на територію України і що ми отримали?» – зауважив Подоляк.

Ситуація в Росії поступово гіршає, а війна вже досить довго затягнулася. З часом люди почнуть ставити питання, адже вже бачать, що щось пішло не так. Пригожин фіксує, що Путін є нікчемою, який не знає, що взагалі робити далі. Також власник «Вагнера» паралельно фіксує свою суб'єктність. Він розуміє, що в майбутньому в Росії буде не класична революція серед еліт, а багато різних протестних та бунтарських проявів у різних регіонах. Саме в цей момент відбудеться багато перерозподілу майна. І Пригожин хоче в цей момент бути в позиції сили, щоб якнайбільше собі забрати.

«Він хоче застовпити за собою місце ключового «перерозподільника» майна в Росії. Все, що вони робили в Україні, коли грабували наші населені пункти. Пригожин очікує, що те саме буде робити в Росії в іншому масштабі. І ПВК «Вагнера» буде в цьому лідерською організацією, адже має дуже потужний потенціал до грабунку», – підкреслив Подоляк.

За словами Подоляка, ватажок приватної військової компанії «Вагнер» не той, хто може керувати державою.

«Він рівень людини, яка може претендувати на певну активність, на певний час. Це («вагнерівці» – «Главком») класична «чорносотенна» група, яка абсолютно точно може вирізати населені пункти, зокрема в Росії. Але точно не буде претендувати на базову політичну модерацію», – заявив Подоляк.

Проте Подоляк не відкинув можливості, що декілька регіонів Росії все-таки попадуть «під крило» Пригожина. 

Нагадаємо, що терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна. У новому інтерв'ю російському пропагандисту Євген Пригожин стверджує, що завдання «денацифікації та демілітаризації» не лише залишаються невиконаними, але навіть навпаки – ситуація для Росії загострилась. Політичні експерти стверджують, що таким чином Пригожин може підвищувати свою важливість серед російського суспільства. 

Читайте також: Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
Теги: росія Михайло Подоляк ПВК Вагнера

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