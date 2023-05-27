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«Вагнерівці» після Бахмута перегруповуються на інших фронтах – Данілов

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Вагнерівці» після Бахмута перегруповуються на інших фронтах – Данілов
«Вагнерівці» продовжують воювати в Україні
фото з відкритих джерел

Данілов підтвердив, що «вагнерівці» покидають Бахмут

Частина найманців «Вагнера» справді виходить з міста Бахмут. Проте, після перегрупування вони продовжать воювати «в інших трьох точках». Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю для BBC.

На питання, чи справді «вагнерівці» покидають Бахмут, Данілов відповів: «Так. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках».

Секретар РНБО підтримав рішення ЗСУ боротися в Бахмуті протягом тривалих місяців, попри те, що битва коштувала життя багатьом воїна.

«Бахмут – це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати. Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни», – пояснив Данілов.

За його словами, українські військові продовжують контролювати невелику частину міста, однак важливо пам'ятати, що «Бахмут відіграв велику роль у цій війні».

Теги: Бахмут ПВК Вагнера війна Олексій Данілов ЗСУ

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