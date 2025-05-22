Прихильниця Онуфрія звернулася до українців (відео)

Її слова викликали неоднозначну реакцію серед присутніх та у соцмережі

Прихожанка УПЦ МП поводила себе провокативно під час візиту митрополита УПЦ МП Онуфрія

У Хмельницькому, під час акції протесту проти візиту митрополита УПЦ МП Онуфрія, одна з прихильниць московського патріархату привернула до себе увагу журналістів вкрай провокативною поведінкою. Жінка, яка активно підтримувала приїзд Онуфрія, звернулася до представників ЗМІ, вимагаючи показати її «усім і кругом». Про це повідомляє «Главком».

Прихожанка назвала себе «помєшаною» та «псіхобольним чєловєком».

На відео жінка емоційно висловлюється, провокуючи реакцію навколишніх. Її слова викликали неоднозначну реакцію серед присутніх та у соцмережі, ставши яскравим епізодом протистояння у Хмельницькому.

Інцидент стався на тлі запланованого приїзду митрополита УПЦ МП Онуфрія до Хмельницького. Він мав взяти участь у святковому богослужінні з нагоди 35-річчя відродження Хмельницької єпархії та освячення Свято-Миколаївського собору.

Візит предстоятеля УПЦ МП викликав значний резонанс серед місцевих мешканців. Біля Свято-Миколаївського собору зібралося понад 100 людей, серед яких були ветерани, діючі військовослужбовці та рідні загиблих воїнів, які висловлювали свій протест проти приїзду Онуфрія.

Через масові протести та задля «збереження миру та порозуміння, уникнення сутичок та протистояння», Хмельницька єпархія УПЦ МП була змушена скасувати заплановане на 22 травня освячення собору за участю предстоятеля та єпископату.

Нагадаємо, у Хмельницькому після протесту місцевих біля Свято-Миколаївського собору проти приїзду предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія скасували богослужіння за його участі.