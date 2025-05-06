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Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
фото: graty.me

Суд звільнив з-під арешту два ангари і будівлю складу, що належать фірмі, пов’язаній із ексголовою МСЕК

Вищий антикорупційний суд скасував арешт майна хмельницького ТОВ «Мельникова», яке має зв’язки з сім’єю ексголови МСЕК Тетяни Крупи, підозрюваної у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Ідеться про два ангари і будівлю складу на вулиці Старокостянтинівське шосе, 5 у Хмельницькому. Це майно було визнано речовим доказом і арештовано у жовтні 2024 року після вручення підозри колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі.

У суді представник ТОВ «Мельникова» переконував: за шість місяців досудового розслідування слідство не підтвердило зв’язку між його фірмою та вказаним кримінальним провадженням. Більше того, два ангари і будівлю складу фірма купувала з метою знесення. На їхньому місці мають з’явитися багатоквартирні житлові будинки. Натомість накладення арешту на майно не дає змоги провести його демонтаж.

Несподівано повів себе детектив Національного антикорупційного бюро. Він не з’явився до суду, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі і не заперечував проти скасування арешту. На думку правоохоронця, арештоване майно належить ТОВ «Мельникова», а не ТОВ «Солар Інвест» (сімейній компанії підозрюваної Крупи) та не входить до складу корпоративних прав останнього.

Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому фото 1
витяг із судового реєстру

Зі свого боку Феміда дійшла висновків, що арешт майна підлягає скасуванню як такий, «що є необґрунтованим і надмірним втручанням у право власності осіб, які не мають процесуального статусу в цьому кримінальному провадженні».

Як стало відомо «Главкому», у вересні 2024 року Хмельницька міська рада передала в оренду ТОВ «Мельникова» земельну ділянку площею 1,5 га на вулиці Старокостянтинівське шосе, 5 терміном десять років. Цільове призначення ділянки – для будівництва і обслуговування багато-квартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

1,5 га, на яких фірма близька до Тетяни Крупи надумала будувати житлові будинки, розташовані у центральній частині Хмельницького
1,5 га, на яких фірма близька до Тетяни Крупи надумала будувати житлові будинки, розташовані у центральній частині Хмельницького
витяг із кадастрової карти

За даними аналітичної системи Youcontrol, співзасновниками ТОВ «Мельникова» вистають двоє хмельничан Леся Козачук і Олександр Каяфа, а також ТОВ «Еліт Інвест+» і ТОВ «Солар Інвест». Кожен із співзнасновників вніс до статутного капіталу фірми по 1 млрд грн. Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Мельникова» зазначено Лесю Козачук, Олександра Каяфу і Володимира Ткачука.

У числі співзасновників фірми «Мельникова» ТОВ «Солар Інвест», якою володіє сім'я Крупи
У числі співзасновників фірми «Мельникова» ТОВ «Солар Інвест», якою володіє сім'я Крупи
дані: Youcontrol

Крім того, Володимир Ткачук разом із ТОВ «Солар Інвест» є співзасновками ТОВ «Укр Хаб», яке спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Вже згадану ТОВ «Солар Інвест» заснували і є власниками сім’я Крупи: Володимир Крупа, Тетяна Крупа і Олександр Крупа (син).

Як повідомляв «Главком», Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдалася до суттєвого зменшення розміру застави (з 230 млн грн до 130 млн грн) підозрюваній колишній голові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі, оскільки сторона обвинувачення не надала доказів ефективного досудового розслідування.

Водночас апеляція констатувала: на момент перегляду запобіжного заходу арештовано не всі активи підозрюваної та членів її сім’ї. Зокрема, під арештом вилучена готівка, 16 об’єктів нерухомості, вісім автомобілів, 33 земельні ділянки; а також 78 об’єктів нерухомості, п’ять автомобілів, корпоративні права одного товариства, банківські рахунки, які належать родині підозрюваної (матері невістки, рідній сестрі підозрюваної, рідній сестрі чоловіка).

Поза арештом, як стверджує суд, знаходиться понад 30 об’єктів нерухомості, які належать підозрюваній та членам її сім`ї. Вказане майно набуто у власність до початку листопада 2020 року – періоду, коли Тетяна Крупа стала депутаткою Хмельницької облради.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

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Теги: суд корупція в Україні війна гроші будівництво арешт Хмельницький МСЕК

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