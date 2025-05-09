Гуляли у радянській формі. На Закарпатті поліція затримала священника УПЦ МП з другом

Двоє чоловіків розгулювали з радянською символікою: поліція відкрила провадження за фактом пропагування комуністичного режиму

Поліція: Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму та пропагували комуністичний тоталітарний режим

9 травня в селищі Міжгір’я двоє чоловіків пересувалися у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками. Як передає «Главком», про це повідомила поліція Закарпатської області.

Так, на лінію «102» надійшло повідомлення про невідомих, які гуляли селищем у формі радянської армії. На місце події виїхали співробітники поліції та Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили особи чоловіків – ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району.

фото: Нацполіція

«Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим», – заявили у поліції.

Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили.

фото: Нацполіція

За даним фактом слідчі Відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, тобто Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. У справі триває слідство.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція викрили одного із кліриків Московської церкви в Україні на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 кв. м в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді.