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Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
До переведення в ТЦК Олександр Кушнірук служив командиром 2-ї роти 19-го окремого стрілецього батальйону ЗСУ
скриншот із інтерв’ю Кушнірука «Першому Подільському»

Офіцер одержав солідну компенсацію як особа з інвалідністю

Військовослужбовець Запорізького обласного ТЦК Олександр Кушнірук отримав понад 3 млн грн грошової компенсації від Хмельницької міськради, за які придбав квартиру у Хмельницькому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій і реєстр речових прав на нерухоме майно.

Навесні 2024 року хмельницький телеканал «Перший Подільський» випустив інтерв’ю з Олександром Кушніруком, представивши його командиром 2-ї роти 19-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Цей підрозділ утворився 2022-го у Хмельницькому. За останніми даними, батальйон виконує бойові завдання у Донецькій і Луганській областях.

Нині ж Кушнірук, згідно з його декларацією, працює в Запорізькому обласному ТЦК начальником групи бронювання відділу військового обліку та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи. У 2024 році на цій посаді він отримав 261 тис. грн заробітної плати.

Паралельно посадовець заробив 306 тис. грн у Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ. До речі, в останньому Кушнірук працював і до повномасштабного вторгнення – був судовим експертом, займався дослідженням зброї. Раніше, у 2014 році, служив сапером ДСНС на Донбасі, а згодом перевівся в аварійно-рятувальний загін у Хмельницькому.

Судячи з декларації, крім вищезгаданих зарплат, минулого року Кушнірук отримав від влади Хмельниччини:

  • 3,2 млн грн грошової компенсації, як особа з інвалідністю II групи з-поміж військовослужбовців;
  • 100 тис. грн компенсації витрат за безоплатне тимчасове розміщення ВПО;
  • 360 тис. грн пенсії;
  • 26 тис. грн субсидії.

Понад 3 млн грн грошової компенсації від Хмельницької міськради Кушнірук вклав у квартиру площею 124,8 кв. м у Хмельницькому. Нову нерухомість він задекларував на початку квітня 2025 року. Зауважимо, що, за законом, право на отримання грошової компенсації для придбання нерухомості мають: члени сімей осіб, які загинули або пропали безвісти на війні проти РФ; особи, які отримали інвалідність I-II групи внаслідок участі у бойових діях.

Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру фото 1
Понад 3 млн грн грошової компенсації від Хмельницької міськради Кушнірук вклав у квартиру площею 124,8 кв. м у Хмельницькому
Понад 3 млн грн грошової компенсації від Хмельницької міськради Кушнірук вклав у квартиру площею 124,8 кв. м у Хмельницькому
дані реєстру декларацій

Власниками квартири в рівних долях є четверо осіб: сам Кушнірук і, ймовірно, його дружина та дві доньки. Житло розташоване на околиці Хмельницького, у десятиповерховому будинку з виглядом на Дендропарк. Як зазначили «Главкому» в тамтешньому ОСББ, перші два під’їзди були заселені у 2009 році, а третій під’їзд трохи згодом – у 2011-му.

На Олександра Кушнірука зареєстрована ¼ квартири в новобудові на околиці Хмельницького
На Олександра Кушнірука зареєстрована ¼ квартири в новобудові на околиці Хмельницького
дані реєстру речових прав на нерухоме майно

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів місцевим журналістам, що у 2024 році кошти на придбання житла отримали 159 родин військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни з Хмельниччини. На це з держбюджету виділили понад 360 млн грн.

«Допомога розрахована насамперед для тих, хто отримав поранення, і для родин загиблих героїв. Держава надає кошти. Ветерани вже за наявними документами, відповідно до критеріїв і параметрів, які визначені щодо квадратури й суми на людину, обирають житло», – пояснив керманич області.

Щодо Кушніруків, то нова квартира – не єдина їхня нерухомість. Також подружжя володіє трьома земельними ділянками на Хмельниччині загальною площею 6,1 га. Дві з них набуті під час повномасштабної війни Росії проти України.

Крім того, Кушнірук задекларував авто Dodge Journey Crossroad, 2017 року випуску вартістю 215 тис. грн. Нині ціна такої автівки на ринку коливається в районі 350-700 тис. грн.

Водночас працівник Запорізького обласного ТЦК не вказав жодної копійки заощаджень ані на банківських рахунках, ані готівкою.

Як повідомляв «Главком», начальник відділу програмного забезпечення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Руслан Бітюков, який тепер підозрюється у державній зраді, отримав під час війни від місцевої влади квартиру у новобудові. 

До слова, народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Михайло Бондар торік отримав від держави грошову компенсацію в розмірі 2,6 млн грн, яку згодом вклав у будинок на Львівщині. 

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Теги: ТЦК квартира житло військові декларація нерухомість компенсація Хмельницький

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Суспільство

Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
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