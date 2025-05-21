У Хмельницькому після протесту скасовано богослужіння за участю Онуфрія

У Хмельницькому сьогодні відбувся протест проти приїзду Онуфрія

22 травня освячення Свято-Миколаївського собору за участю Онуфрія не відбудеться

У Хмельницькому після протесту місцевих біля Свято-Миколаївського собору проти приїзду предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія скасували богослужіння за його участі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Хмельницької єпархії УПЦ МП.

«Заради збереження миру та порозуміння, уникнення сутичок та протистояння між жителями міста Хмельницького, заплановане на 22 травня 2025 року освячення Свято-Миколаївського собору м. Хмельницького за участю предстоятеля та єпископату УПЦ (МП – «Главком») не відбудеться», – йдеться у заяві.

Єпархія закликала усіх до взаємоповаги та взаєморозуміння.

Нагадаємо, що 21 травня у Хмельницькому біля Свято-Миколаївського собору відбувся мітинг. На протест зібралося понад 100 людей, серед яких ветерани, діючі військовослужбовці, рідні загиблих воїнів.