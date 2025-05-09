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ДБР затримало проректора Нацакадемії Державної прикордонної служби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ДБР затримало проректора Нацакадемії Державної прикордонної служби
Полковника Петра Ткачука відсторонено від посади
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Посадовець змушував співробітників академії будувати йому будинок

Державне бюро розслідувань затримало проректора національної військової академії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними «Главкома», мова про полковника Петра Ткачука. Він примушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.

Ткачук примушував підлеглих зводити будинок на власній земельній ділянці
Ткачук примушував підлеглих зводити будинок на власній земельній ділянці
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Правоохоронці зазначають, що з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість проходження військової служби. На цей час відомо про щонайменше п’ятьох осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів.

6 травня працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії – зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету.

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ДБР провело обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Посадовець отримав підозру за ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України – перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Ткачуку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 450 тис. грн та відсторонено від посади. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині командир військової частини отримав підозру. Він змушував підлеглих будувати йому будинки замість несення служби.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин на Львівщині. Посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток.

До слова, правоохоронці завершили розслідування щодо заступника командира батальйону одної з військових частин Одещини, який змушував своїх підлеглих будувати будинок для тещі.

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Теги: корупція в Україні Хмельницький

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