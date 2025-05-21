Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія
Під’їзд до церкви заблокували сміттєвози та асенізатори
фото: glavcom.ua

Онуфрій має очолити всенічне бдіння у Свято-Миколаївському соборі

У Хмельницькому біля Свято-Миколаївського собору, де має проводити богослужіння предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, розпочався протест. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, 21 травня, у хмельницький Свято-Миколаївський собор, що належить Хмельницькій єпархії Української православної церкви (УПЦ МП), приїде митрополит Онуфрій. Через це біля храму протестують люди. Зазначається, що біля собору зібралося понад 100 людей, серед яких ветерани, діючі військовослужбовці, рідні загиблих воїнів.

У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія фото 1
фото: glavcom.ua

Раніше депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук повідомив, що під’їзд до церкви заблокували сміттєвози та асенізатори.

Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик закликав жителів міста прийти до Свято-Миколаївського собору на знак протесту проти приїзду митрополита Онуфрія.

У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія фото 2
фото: glavcom.ua

За інформацією Хмельницької єпархії УПЦ МП, 21 травня митрополит Онуфрій очолить всенічне бдіння (богослужіння, яке проводиться ввечері напередодні особливо шанованих святкових днів – «Главком») у Свято-Миколаївському соборі з нагоди 35-річчя відродження Хмельницької єпархії та освячення храму. Планується, що митрополит також візьме участь у богослужінні 22 травня.

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

До слова, Російська православна церква (РПЦ) видала «Патріарший календар – 2025», у якому, окрім патріарха Кирила, можна побачити предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія та всіх українських архієреїв. Про це пише газета «Патріот».

Читайте також:

Теги: Хмельниччина Онуфрий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тюрін: зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку
На Хмельниччині внаслідок російської атаки постраждали чоловік та дитина
24 квiтня, 09:02
Хабар для працівника оборонного заводу надійшов поштою
Хабар «Новою поштою». Працівник оборонного заводу придумав нову схему
30 квiтня, 14:18
Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці – храм Хмельницької єпархії Православної церкви України
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Хмельницька ОВА назвала свіжі цифри
2 травня, 10:44
Попри корупційний вирок медикиня досі очолює консультативну комісію
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей
5 травня, 09:56
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Родина Крупи продовжує виводити активи з-під арешту. Слідство… не заперечує
9 травня, 09:09
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
15 травня, 06:11
Обшуки помешкання посадовця відбулися у рамках кримінального провадження за фактом незаконного збагачення
Поліція взялася за архітектора Пиріжка, сімейство якого різко розбагатіло. Син спростовує закиди (Оновлено)
16 травня, 13:30
У місті презентували Картку жителя та мобільний застосунок для оплати проїзду в комунальному транспорті
Влада Камʼянця-Подільського втрапила у скандал із новим логотипом міста
19 травня, 22:06
Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою
Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою
Сьогодні, 15:13

Події в Україні

У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія
У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія
РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон – CNN
РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон – CNN
Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв
Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв
«Нас просто намагаються стерти». Комбат «Маґури» пояснив, чому зробив публічну заяву
«Нас просто намагаються стерти». Комбат «Маґури» пояснив, чому зробив публічну заяву
Росія вдарила по стрільбищу на Сумщині: є загиблі та поранені військові
Росія вдарила по стрільбищу на Сумщині: є загиблі та поранені військові
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
25K
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми
15K
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
8714
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7671
Один з екскерівників ЗАЕС пояснив, чому Трамп хоче контролювати станцію

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua