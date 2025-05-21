У Хмельницькому люди вийшли на протест проти приїзду Онуфрія

Під’їзд до церкви заблокували сміттєвози та асенізатори

Онуфрій має очолити всенічне бдіння у Свято-Миколаївському соборі

У Хмельницькому біля Свято-Миколаївського собору, де має проводити богослужіння предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій, розпочався протест. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, 21 травня, у хмельницький Свято-Миколаївський собор, що належить Хмельницькій єпархії Української православної церкви (УПЦ МП), приїде митрополит Онуфрій. Через це біля храму протестують люди. Зазначається, що біля собору зібралося понад 100 людей, серед яких ветерани, діючі військовослужбовці, рідні загиблих воїнів.

Раніше депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук повідомив, що під’їзд до церкви заблокували сміттєвози та асенізатори.

Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик закликав жителів міста прийти до Свято-Миколаївського собору на знак протесту проти приїзду митрополита Онуфрія.

За інформацією Хмельницької єпархії УПЦ МП, 21 травня митрополит Онуфрій очолить всенічне бдіння (богослужіння, яке проводиться ввечері напередодні особливо шанованих святкових днів – «Главком») у Свято-Миколаївському соборі з нагоди 35-річчя відродження Хмельницької єпархії та освячення храму. Планується, що митрополит також візьме участь у богослужінні 22 травня.

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

До слова, Російська православна церква (РПЦ) видала «Патріарший календар – 2025», у якому, окрім патріарха Кирила, можна побачити предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія та всіх українських архієреїв. Про це пише газета «Патріот».