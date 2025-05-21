Самогубства курсантів Академії прикордонної служби: батьки б’ють на сполох

Двоє курсантів загинули за три дні: що відбувається в Академії прикордонної служби

За три дні загинули двоє курсантів Академії прикордонної служби ім. Хмельницького. 17 квітня вистрілив собі в голову 20-річний Олег Лопата. А вже 19 квітня поблизу пункту «Вашківці» на кордоні з Молдовою застрелився 18-річний Богдан Решетар. В обох випадках – постріл у голову з автомата, офіційна версія – самогубство. «Главком» розповідає усе, що відомо про ці справи.

Богдан Решетар здійснив самогубство?

«Я дитину в академію дав здорову: і фізично, і психологічно. Через два тижні після загибелі ніхто навіть не може назвати причини…», – зауважив батько курсанта Василь в коментарі hromadske.

У квітні Богдан проходив практику в Чернівецькій області. Увечері 18 квітня поїхав до району КПП, щоб уночі стати в наряд. Хлопці, які тоді були з ним, розповідали батьку, що Богдан був веселим, ділився історіями, як ловив ухилянтів.

Зранку 19 квітня, одразу після наряду, батько зідзвонився із сином і сказав, що відправив йому посилку. Ще один дзвінок був в обід. Надвечір Богдана Решетаря викликали у «групу реагування» на кордон. У її склад увійшли два контрактники, два курсанти – Богдан і Микола, старший групи й водій. Згодом тіло Богдана Решетаря знайшли у протитанковому рову.

Курсовий офіцер повідомив батьку, що син вкоротив собі віку. За словами курсанта Миколи, рації глючили, тож Богдан Решетар подзвонив телефоном і сказав, щоб вони збільшили дистанцію між собою на 150 метрів. Через мить Микола почув звук пострілу і, каже, подумав, що це командир когось затримував.

Богдан Решетар, згідно з офіційною версією, вкоротив собі віку фото: hromadske

«Через 15-20 хвилин він підійшов до місця, де був Богдан, і нібито побачив його під кущем з діркою у скроні. Потім підбіг водій, останні прийшли контрактники, хоча вони так само були на відстані 150 метрів, як Коля. Чому вони разом не прийшли?», – сказав Василь Решетар.

Слідчий сказав, що тіло Богдана Решетаря знайшли у протитанковому рову. Водночас те, що Микола плутав свої спогади, курсовий та слідчий пояснювали станом афекту.

Батька Решетаря насторожило також те, що Богдан «наче просто заснув». На обличчі не було синців, набряків чи опіків. Водночас батько курсанта Лопати, який загинув за кілька днів до того, розповів Решетарям, що на обличчі його сина такі пошкодження були. Обоє, за версією слідства, загинули через постріл у підборіддя.

Слідчий пояснив батьку, що опіки були «змиті» після процедур у моргу. Василь не вірить: «Як опіки можуть змити? Ви автомат бачили? Там дві дірки по боках. Коли стріляєш, вихлоп іде по боках і воно обпікає».

Василь Решетар розповів, що одразу після самогубства Олега Лопати серйозно говорив із сином, щоб той знав, що батьки йому допоможуть у будь-якій ситуації. Син тоді відповів: «Тату, та в мене такого і в думках нема».

Справа Олега Лопати

Мирослава, двоюрідна сестра курсанта прикордонної служби Олега Лопати, який, за версією слідства, вкоротив собі віку, каже, що брат був доброю людиною. «Були припущення, що саме в академії щось відбувалося. Цькували, можливо, ті, хто старший, чи його попускав хтось із керівництва за те, що в нього є звʼязки – висока посада батька (у ДПСУ). Також ми думали, що це було якось повʼязано зі стосунками з дівчиною, але в них усе було добре», – сказала Мирослава.

Однокурсник Олега Лопати розповів: «Наприклад, полковник Гащук, який тут уже не один десяток років, виписує недоліки за те, що курсанти йдуть не в ногу сходами підземного переходу. Або майор Олішевський зайшов у баню й питає: «Чому у вас курсанти миються не так?». Після цього майор нібито написав у довідці до ректора про порушення розпорядку дня курсантами, через те що погано організоване купання.

17 квітня вистрілив собі в голову 20-річний Олег Лопата фото: hromadske

«Якщо ти працюєш у відділі й не подаєш достатню кількість недоліків до ректора, то тебе відправляють на схід у бойовий підрозділ. Приходить молодий старший лейтенант у якийсь відділ. Йому потрібно показати роботу, то починає за*обувати курсантів. Якщо він цього не робить, то ректор каже: «Нащо ти на цій посаді треба? Іди в бойовий підрозділ служить», – зауважив курсант.

Один із викладачів НАДПСУ на умовах анонімності розповів журналістам, що керівництво академії «вимагає шукати недоліки»: «Якщо немає недоліку, значить ніхто нікого не перевіряв. І так щодня. Доходить до того, що недоліки зі стелі «ліпляться». А потім розбір, хто винний, чому недолік. Такий ланцюжок, що хтось вигадав недолік, а ганяють усіх, хто причетний до нього».

Інші справи

1 червня 2023 року поліція Хмельницької області отримала повідомлення, що в приміщенні навчального корпусу Національної академії прикордонної служби курсант 2 курсу, який ніс службу в добовому наряді, вистрелив собі в голову. У соцмережах згодом писали, що цей курсант – Валентин. Перед загибеллю він залишив повідомлення в Instagram: «Дякую всім тим, хто був збоку, хто підтримував і хто робив боляче. Ви робили мене сильнішим, але бажання, що там далі, сильніше, (ніж) жити тут і зараз. Адже тут я такий нікому не потрібний. Я йду. Над могилою не плачте. Як ви казали: як прийшов, так і пішов…».

Один із випускників НАДПСУ на умовах анонімності розповів, що перед смертю Валентин скинув одній курсантці прізвища курсантів і офіцерів, які його «добивали». Через рік, у травні 2024 року, під час служби в прикордонній зоні застрелився брат Валентина – Владислав. Академію він закінчив 2021 року.

Реакція академії

У НАДПСУ на запит журналістам відповіли, що провели внутрішнє службове розслідування щодо самогубства Валентина у 2023 році, матеріали передали правоохоронцям. «Ознак стороннього впливу, які б могли сприяти або спонукати курсанта до вчинення зазначених дій, фактів психологічного чи фізичного тиску, а також принижень честі та гідності з боку персоналу академії виявлено не було», – зазначив ректор академії Олександр Луцький.

Водночас академія не володіє інформацією про обставини смерті брата Валентина – Владислава, позаяк у 2021 році він закінчив НАДПСУ і пішов працювати до органів охорони державного кордону.

Також ректор повідомив, що після загибелі курсанта Олега Лопати у квітні 2025 року поліція Хмельниччини порушила справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з позначкою «самогубство». Академія також розпочала службове розслідування. Попередньо, «інформації, яка б вказувала на ознаки стороннього впливу, морально-психологічного або фізичного тиску, порушень статутних правил взаємовідносин, не виявлено».

Ректор академії Олександр Луцький фото: пресслужба НАДПСУ

Ректор академії запевнив, що перед тим, як курсанти заступають на службу зі зброєю, їхній психологічний стан обов’язково оцінюють: спостерігають за поведінкою, проводять бесіди, психологічне тестування та медичний огляд. Якщо виявляють ознаки емоційної нестабільності чи проблеми зі здоров’ям – до служби зі зброєю таких курсантів не допускають.

Зокрема, у НАДПСУ повідомили, що курсант Богдан Решетар загинув під час проходження практики в Західному регіональному управлінні ДПСУ. Щодо обставин та причин його смерті триває розслідування.

Ректор зауважив, що «фактів перевищення повноважень у формі приниження, надмірної прискіпливості не зафіксовано».

Реакція поліції

У відповідь на запит журналістів поліція Хмельницької області повідомила, що справу Валентина Галушка закрили. За словами правоохоронців, після досудового розслідування, аналізу доказів і результатів експертиз встановили: підстав вважати, що було скоєно кримінальне правопорушення, немає.

Водночас зазначили, що справу Олега Лопати передали до ДБР, отже, розслідування триває. У поліції Чернівецької області відповіли, що слідство у справі Богдана Решетара ще триває. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» з позначкою «самогубство».

Нагадаємо, що 17 квітня у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта Олега Лопати з ознаками вогнепального поранення. Він навчався на першому курсі Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.