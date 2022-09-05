Прикордонники показали, як нищать рашистів в районі Святогірська (відео)

По позиціях окупантів прикордонники «відпрацювали» зі станкового протитанкового гранатомета

Українські захисники ведуть активну оборону в районі населеного пункту Святогірськ на Донеччині. За допомогою безпілотників прикордонники розвідують місця дислокації військової техніки та особового складу ворога. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Виявлені цілі вражають мобільні групи, які пересуваються фронтом. Цього разу, по позиціях окупантів хлопці «відпрацювали» зі станкового протитанкового гранатомета», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для більшої точності вогню, паралельно військові вели коригування з дрона. Така тактика дозволяє не лише завдавати втрат ворогу, а й просуватись вперед, займаючи більш вигідні позиції для оборони.

Нагадаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.