Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники показали, як нищать рашистів в районі Святогірська (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники показали, як нищать рашистів в районі Святогірська (відео)
Для більшої точності вогню, паралельно військові вели коригування з дрона
скрін з відео

По позиціях окупантів прикордонники «відпрацювали» зі станкового протитанкового гранатомета

Українські захисники ведуть активну оборону в районі населеного пункту Святогірськ на Донеччині. За допомогою безпілотників прикордонники розвідують місця дислокації військової техніки та особового складу ворога. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

«Виявлені цілі вражають мобільні групи, які пересуваються фронтом. Цього разу, по позиціях окупантів хлопці «відпрацювали» зі станкового протитанкового гранатомета», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для більшої точності вогню, паралельно військові вели коригування з дрона. Така тактика дозволяє не лише завдавати втрат ворогу, а й просуватись вперед, займаючи більш вигідні позиції для оборони.

Нагадаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.

Теги: війна рашист прикордонники

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ знищили 104 окупантів на півдні
Знищили дев'ять гаубиць та понтонну переправу. ЗСУ розповіли про успіхи на півдні
Сьогодні, 03:27
Ракетні війська та артилерія виконують завдання з контрбатарейної боротьби
ЗСУ знищили бази окупантів на Харківщині
Сьогодні, 08:03
ЗСУ, ймовірно, вдарили по Дар'ївському автомобільному мосту через річку Інгулець
Поблизу Дар’ївського моста підіймається дим
Сьогодні, 09:24

Події в Україні

Прикордонники показали, як нищать рашистів в районі Святогірська (відео)
Прикордонники показали, як нищать рашистів в районі Святогірська (відео)
Повітряні сили за добу збили крилату ракету та два «Орлани»
Повітряні сили за добу збили крилату ракету та два «Орлани»
Поблизу Дар’ївського моста підіймається дим
Поблизу Дар’ївського моста підіймається дим
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 5 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 5 вересня
Батько в обмін на 10 тис. рублів: нові методи «мобілізації» на Луганщині
Батько в обмін на 10 тис. рублів: нові методи «мобілізації» на Луганщині
Ще мінус 300 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Ще мінус 300 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
450K
Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським
109K
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
95K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
94K
Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20
56K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
55K
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту