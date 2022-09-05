ЗСУ знищили бази окупантів на Харківщині

Ракетні війська та артилерія виконують завдання з контрбатарейної боротьби

За минулу добу завдано ракетних ударів по ворожих пунктах управління різного рівня

Українські сили оборони завдали удару по базах російських окупантів у Харківській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 вересня.

У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області російські окупанти зазнали втрат.

Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються.

Генштаб зазначив, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління, логістичного забезпечення, знищення засобів протиповітряної оборони, вогневих засобів та живої сили противника. За минулу добу завдано ракетних ударів та здійснено вогневе ураження по пунктах управління різного рівня, складах з боєприпасами стратегічного рівня, районах зосередження бойової техніки та особового складу, районах зосередження та вогневих позиціях підрозділів артилерії, а також інших важливих цілях.

Нагадаємо, 4 вересня українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.

Минулої доби наша авіація завдала 21 удар по позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах росіян на півдні України.

4 вересня ЗСУ вчергове завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.