Поблизу Дар’ївського моста підіймається дим
Офіційної інформації наразі немає
На тимчасово окупованій частині Херсонщини прогриміли вибухи. Teleram-канали повідомляють про удар по Дар'ївському автомобільному мосту через річку Інгулець.
Після вибухів у районі Дар'ївського мосту піднімається стовп диму. Офіційної інформації наразі немає.
Дар'ївський міст (інша назва – Автомобільний міст через Інгулець (Дар’ївка) – міст через річку Інгулець, що розташований біля села Дар'ївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС на автошляху E58. Загальна протяжність мосту складає близько 100 метрів, загальна ширина — 12 метрів, ширина проїзної частини — 10 метрів, пішохідні тротуари з двох сторін по 1 метру.
Вранці 23 липня 2022 року українські військові, аби створити проблеми з постачанням російського угрупування на правому березі Дніпра в Херсонській області, вперше влучили в Дар'ївський міст через Інгулець та пошкодили міст біля села Дар'ївка на Херсонщині в бік Каховської ГЕС. Окупанти стверджували, міст був пошкоджений ракетами з комплексу Himars.
Раніше повідомлялося, що українські військові збільшують свою перевагу над ворогом за рахунок вогневого контролю маршрутами окупантів на Херсонщині. ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.
Нагадаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.
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