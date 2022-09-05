Поблизу Дар’ївського моста підіймається дим

Дар'ївський міст (інша назва – Автомобільний міст через Інгулець (Дар’ївка) – міст через річку Інгулець, що розташований біля села Дар'ївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС на автошляху E58. Загальна протяжність мосту складає близько 100 метрів, загальна ширина — 12 метрів, ширина проїзної частини — 10 метрів, пішохідні тротуари з двох сторін по 1 метру.

Вранці 23 липня 2022 року українські військові, аби створити проблеми з постачанням російського угрупування на правому березі Дніпра в Херсонській області, вперше влучили в Дар'ївський міст через Інгулець та пошкодили міст біля села Дар'ївка на Херсонщині в бік Каховської ГЕС. Окупанти стверджували, міст був пошкоджений ракетами з комплексу Himars.