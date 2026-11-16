Приватна ППО в Україні: Міноборони підбило підсумки роботи

Приватна ППО діє під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ

Проєкт приватної ППО реалізується відповідно до постанови Кабміну

Групи приватної протиповітряної оборони (ППО) знищили майже 90 повітряних цілей від початку роботи навесні 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

«Ще станом на кінець жовтня цей показник становив понад 60. Кожна збита повітряна ціль – збережені життя людей, захищена інфраструктура та збережена робота підприємств», – йдеться у повідомленні.

Міністерство нагадало, що проєкт приватної ППО реалізується відповідно до постанови Кабміну від 19 листопада 2025 року №1506. Він дозволяє підприємствам забезпечити додатковий захист:

працівників;

виробничих потужностей;

обʼєктів енергетики, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника.

«Крім того, це рішення дозволяє швидко масштабувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на ППО Сил оборони України. При цьому приватна ППО діє під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних сил України», – пояснило Міноборони.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України розширив можливості підприємств, які беруть участь в експериментальному проєкті приватної протиповітряної оборони. Компанії можуть захищати об'єкти інших підприємств, передавати засоби ППО в користування та залучати пілотовану авіацію до протидії повітряним загрозам.