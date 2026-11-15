Путін хоче повернутися в минуле: Європі час відкрити очі

Росія хоче заборони на військову активність Альянсу

Поки в Європі сперечаються, скільки ще можна дати фінансів Україні, Кремль виклав на стіл свій справжній план, який по факту означає перерозподіл сфері в впливу у Центральній та Східній Європі на користь Росії.

The New York Times отримала документ, який російська делегація представила 10 листопада, у перший день переговорів в Абу-Дабі. І виявилося, що Путін прийшов говорити не про Донбас. Він прийшов переписувати карту Європи.

Документ майже дослівно повторює ультиматум грудня 2021 року, з якого почалося повномасштабне вторгнення. Москва вимагає повернути НАТО до кордонів 1997 року і припинити будь-яку західну військову допомогу Україні.

Росія хоче заборони на військову активність Альянсу в Україні, Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі. Але є й новинка, якої не було навіть у 2021-му. Кремль вимагає, щоб Франція і Британія відмовилися від захисту інших європейських країн своєю ядерною зброєю. Членство України в ЄС Москва готова «дозволити», лише якщо нас відсторонять від спільної оборонної політики Союзу.

А щоб ніхто не сумнівався, куди веде цей шлях, російські представники прямо пояснили, що бачать Холодну війну і Варшавський договір як модель для повоєнної Європи.

Мовляв, сфери впливу тоді зменшували ризик конфлікту. Американці намагалися переконати їх дивитися в майбутнє. Але Путін не хоче в майбутнє. Він хоче в 1985 рік.

Тепер подивіться, що означає «кордони 1997 року». Це вихід військ і баз НАТО з усіх країн, які вступили до Альянсу після цієї дати. Тобто з Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Румунії, країн Балтії, Фінляндії, Швеції. І з Болгарії, яка вступила до НАТО у 2004 році.

Саме тому особливо дивно виглядають сьогоднішні заяви Софії, Братислави та інших столиць, які раптом «не мають грошей» на допомогу Україні і закликають шукати мир без сили. Шановні, ви уважно читали документ?

Путін просить не лише нашу зброю. Він просить вашу безпеку. У його моделі ви знову стаєте сірою зоною, де немає ні баз НАТО, ні ядерної парасольки, а є лише «дружні поради» з Москви. Ви справді хочете назад у радянську сферу впливу, з якої ваші народи так радісно втікали в 1989 році?

Україна сьогодні тримає двері, за якими стоїть саме ця модель Європи. Кожна держава, яка економить на нашій обороні, не купує собі мир. Вона просто наближає день, коли Кремль постукає вже до неї.

Європо, у тебе ще є вибір. Або ти допомагаєш Україні зараз, або згадуєш, що таке Варшавський договір, через кілька років.