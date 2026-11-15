Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос», старший офіцер ЗСУ

Путін хоче повернутися в минуле: Європі час відкрити очі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін просить не лише нашу зброю. Він просить вашу безпеку
фото: ria.ru

Росія хоче заборони на військову активність Альянсу

Поки в Європі сперечаються, скільки ще можна дати фінансів Україні, Кремль виклав на стіл свій справжній план, який по факту означає перерозподіл сфері в впливу у Центральній та Східній Європі на користь Росії.

The New York Times отримала документ, який російська делегація представила 10 листопада, у перший день переговорів в Абу-Дабі. І виявилося, що Путін прийшов говорити не про Донбас. Він прийшов переписувати карту Європи.

Документ майже дослівно повторює ультиматум грудня 2021 року, з якого почалося повномасштабне вторгнення. Москва вимагає повернути НАТО до кордонів 1997 року і припинити будь-яку західну військову допомогу Україні.

Росія хоче заборони на військову активність Альянсу в Україні, Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі. Але є й новинка, якої не було навіть у 2021-му. Кремль вимагає, щоб Франція і Британія відмовилися від захисту інших європейських країн своєю ядерною зброєю. Членство України в ЄС Москва готова «дозволити», лише якщо нас відсторонять від спільної оборонної політики Союзу.

А щоб ніхто не сумнівався, куди веде цей шлях, російські представники прямо пояснили, що бачать Холодну війну і Варшавський договір як модель для повоєнної Європи.

Мовляв, сфери впливу тоді зменшували ризик конфлікту. Американці намагалися переконати їх дивитися в майбутнє. Але Путін не хоче в майбутнє. Він хоче в 1985 рік.

Тепер подивіться, що означає «кордони 1997 року». Це вихід військ і баз НАТО з усіх країн, які вступили до Альянсу після цієї дати. Тобто з Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Румунії, країн Балтії, Фінляндії, Швеції. І з Болгарії, яка вступила до НАТО у 2004 році.

Саме тому особливо дивно виглядають сьогоднішні заяви Софії, Братислави та інших столиць, які раптом «не мають грошей» на допомогу Україні і закликають шукати мир без сили. Шановні, ви уважно читали документ?

Путін просить не лише нашу зброю. Він просить вашу безпеку. У його моделі ви знову стаєте сірою зоною, де немає ні баз НАТО, ні ядерної парасольки, а є лише «дружні поради» з Москви. Ви справді хочете назад у радянську сферу впливу, з якої ваші народи так радісно втікали в 1989 році?

Україна сьогодні тримає двері, за якими стоїть саме ця модель Європи. Кожна держава, яка економить на нашій обороні, не купує собі мир. Вона просто наближає день, коли Кремль постукає вже до неї.

Європо, у тебе ще є вибір. Або ти допомагаєш Україні зараз, або згадуєш, що таке Варшавський договір, через кілька років.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія війна Європа Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен розповів про спроби Росії домогтися поступок від НАТО
Міністр оборони Фінляндії викрив нову тактику тиску Росії на НАТО
13 листопада, 18:36
Кремль розраховує на продовження переговорних ініціатив Дональда Трампа після поразки республіканців на проміжних виборах
Трамп поспішає до 3 січня: чому Україні вигідно дочекатися нового Конгресу
10 листопада, 12:08
Савченко зізналася, що майже не замислюється над тим, яким буде її життя через десять років
Надія Савченко розповіла, яким уявляє своє життя після війни
8 листопада, 21:15
Російський бобслеїст Кирило Гусєв в Instagram опублікував скандальні фото
«За гроші штурмуємо міста». Російський бобслеїст доєднався до армії РФ
25 жовтня, 20:33
«Омський каучук» – велике підприємство в Росії, яке виробляє синтетичний каучук, фенол, ацетон та компоненти автомобільного пального
Безпілотники атакували Омськ, що за 2500 км від кордону України
24 жовтня, 17:40
Гарантії безпеки стануть головною темою тристоронньої зустрічі у листопаді
Кремль зробив заяву про гарантії безпеки для України та РФ
21 жовтня, 16:59
Масований обстріл заходу України, брифінг Зеленського у Брюсселі та суд над вбивцею військових: головне за день 16 жовтня
Масований обстріл заходу України, брифінг Зеленського у Брюсселі та суд над вбивцею військових: головне за день 16 жовтня
16 жовтня, 21:00
Попри переговорний процес, Лавров запевнив, що Москва не відступатиме від раніше визначеного курсу
Лавров розповів, хто впливає на рішення Путіна стосовно переговорів
12 листопада, 09:33
У Росії звільняють працівників лікарень та дитсадків
У Росії розпочалася хвиля скорочень співробітників лікарень, дитбудинків та шкіл через дефіцит коштів
11 листопада, 05:47

Віктор Таран

Путін хоче повернутися в минуле: Європі час відкрити очі
Путін хоче повернутися в минуле: Європі час відкрити очі
Дрони дісталися гаманця Кремля
Дрони дісталися гаманця Кремля
Кінець епохи Вучича: як студенти врятували політику Сербії
Кінець епохи Вучича: як студенти врятували політику Сербії
Трамп, Сі і Путін: чому мир на трьох неможливий
Трамп, Сі і Путін: чому мир на трьох неможливий
США вчаться воювати дронами. Чому Україні потрібно зайти в цю систему зараз
США вчаться воювати дронами. Чому Україні потрібно зайти в цю систему зараз
Тактична ядерна зброя – останній козир Кремля чи зброя без воєнного сенсу?
Тактична ядерна зброя – останній козир Кремля чи зброя без воєнного сенсу?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві шоста від початку доби повітряна тривога тривала 13 хвилин
Сьогодні, 10:29
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Сьогодні, 08:00
Туреччина відмовилася від нових російських АЕС: кого обрала Анкара
Сьогодні, 07:50
Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки
Сьогодні, 07:40
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Сьогодні, 07:25

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua