Кабмін змінив правила роботи приватної ППО в Україні

Приватна ППО в Україні запрацювала за новими правилами

Українські компанії отримали додаткові можливості для захисту об'єктів від російських дронів

Кабінет міністрів України розширив можливості підприємств, які беруть участь в експериментальному проєкті приватної протиповітряної оборони. Відтепер компанії зможуть захищати об'єкти інших підприємств, передавати засоби ППО в користування та залучати пілотовану авіацію до протидії повітряним загрозам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Ухвалені урядом зміни спрямовані на посилення захисту критичної інфраструктури в умовах постійних російських повітряних атак. Зокрема, нові правила мають розширити можливості підприємств самостійно організовувати додатковий захист виробничих потужностей, енергетичних об'єктів і працівників.

Одним із ключових нововведень стало розширення повноважень підприємств, які вже долучилися до експериментального проєкту. Раніше їхня діяльність була зосереджена на захисті власних об'єктів, однак тепер вони отримали право забезпечувати протиповітряну оборону інших компаній.

Для цього підприємства повинні укласти відповідний договір. Крім того, уряд передбачив можливість передачі засобів протиповітряної оборони в користування між уповноваженими підприємствами. Водночас таке рішення потребуватиме погодження з командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Окремі зміни стосуються умов участі компаній у проєкті. Відтепер до критеріїв долучення додали статус резидента Defence City та/або визнання підприємства критично важливим Міністерством оборони України.

Ще одним нововведенням стала можливість використання пілотованих повітряних суден у складі груп протиповітряної оборони підприємств. Це розширює перелік засобів, які можуть залучатися до протидії російським повітряним атакам.

Також Кабмін удосконалив правила застосування дронів-перехоплювачів. Зокрема, урегульовано використання підприємствами бойових частин та електродетонаторів, необхідних для ураження повітряних цілей.

Змінилися й вікові вимоги до особового складу таких підрозділів. Мінімальний вік учасників груп протиповітряної оборони підприємств знизили з 21 до 18 років.

Попри розширення можливостей приватної ППО, її діяльність і надалі здійснюватиметься під контролем військового командування. Усі відповідні підрозділи залишатимуться частиною єдиної системи протиповітряної оборони Збройних сил України.

У Міністерстві оборони наголошують, що експериментальний проєкт дозволяє підприємствам посилювати захист власних працівників, виробничих потужностей та енергетичної інфраструктури, яка систематично зазнає російських атак.

Водночас залучення приватного сектору дає змогу нарощувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на підрозділи ППО Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов пояснив, що українські підприємства отримають можливість інвестувати у власні засоби протиповітряної оборони, однак їхнє бойове застосування залишатиметься під контролем військових. За його словами, приватні компанії зможуть закуповувати обладнання та створювати необхідну інфраструктуру, проте самостійно визначати повітряні цілі й ухвалювати рішення про відкриття вогню їм не дозволять.