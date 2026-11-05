Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кабмін змінив правила роботи приватної ППО в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін змінив правила роботи приватної ППО в Україні
Приватна ППО в Україні запрацювала за новими правилами
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Українські компанії отримали додаткові можливості для захисту об'єктів від російських дронів

Кабінет міністрів України розширив можливості підприємств, які беруть участь в експериментальному проєкті приватної протиповітряної оборони. Відтепер компанії зможуть захищати об'єкти інших підприємств, передавати засоби ППО в користування та залучати пілотовану авіацію до протидії повітряним загрозам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Ухвалені урядом зміни спрямовані на посилення захисту критичної інфраструктури в умовах постійних російських повітряних атак. Зокрема, нові правила мають розширити можливості підприємств самостійно організовувати додатковий захист виробничих потужностей, енергетичних об'єктів і працівників.

Одним із ключових нововведень стало розширення повноважень підприємств, які вже долучилися до експериментального проєкту. Раніше їхня діяльність була зосереджена на захисті власних об'єктів, однак тепер вони отримали право забезпечувати протиповітряну оборону інших компаній.

Для цього підприємства повинні укласти відповідний договір. Крім того, уряд передбачив можливість передачі засобів протиповітряної оборони в користування між уповноваженими підприємствами. Водночас таке рішення потребуватиме погодження з командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Окремі зміни стосуються умов участі компаній у проєкті. Відтепер до критеріїв долучення додали статус резидента Defence City та/або визнання підприємства критично важливим Міністерством оборони України.

Ще одним нововведенням стала можливість використання пілотованих повітряних суден у складі груп протиповітряної оборони підприємств. Це розширює перелік засобів, які можуть залучатися до протидії російським повітряним атакам.

Також Кабмін удосконалив правила застосування дронів-перехоплювачів. Зокрема, урегульовано використання підприємствами бойових частин та електродетонаторів, необхідних для ураження повітряних цілей.

Змінилися й вікові вимоги до особового складу таких підрозділів. Мінімальний вік учасників груп протиповітряної оборони підприємств знизили з 21 до 18 років.

Попри розширення можливостей приватної ППО, її діяльність і надалі здійснюватиметься під контролем військового командування. Усі відповідні підрозділи залишатимуться частиною єдиної системи протиповітряної оборони Збройних сил України.

У Міністерстві оборони наголошують, що експериментальний проєкт дозволяє підприємствам посилювати захист власних працівників, виробничих потужностей та енергетичної інфраструктури, яка систематично зазнає російських атак.

Водночас залучення приватного сектору дає змогу нарощувати спроможності протиповітряної оборони без додаткового навантаження на підрозділи ППО Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов пояснив, що українські підприємства отримають можливість інвестувати у власні засоби протиповітряної оборони, однак їхнє бойове застосування залишатиметься під контролем військових. За його словами, приватні компанії зможуть закуповувати обладнання та створювати необхідну інфраструктуру, проте самостійно визначати повітряні цілі й ухвалювати рішення про відкриття вогню їм не дозволять.

Читайте також:

Теги: бізнес дрон Кабмін системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, значну частину реактивних дронів, які запускає Росія, українські сили збивають саме за допомогою авіації
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів захист від нових шахедів
5 жовтня, 19:56
До місії залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу ППО
Швеція відправляє Patriot та військових до східного флангу НАТО: названо мету
6 жовтня, 17:58
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 406 танків
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
10 жовтня, 06:41
Рої Розенбліт: І для Ізраїлю, і для України – Іран є значною частиною проблеми; водночас ми самі потребуємо засобів протиповітряної оборони
Новий посол Ізраїлю пояснив, чому співпраця з Україною в галузі ППО не така продуктивна, як хотілося б українцям
11 жовтня, 19:42
Квартирний облік для військових зміниться
Кабмін схвалив нові правила квартирного обліку для військових
12 жовтня, 19:49
Ситуація з постачанням ракет загострилася через розбіжності між Києвом і адміністрацією президента США Дональда Трампа
США не погоджують передачу Україні ракет Patriot, за які заплатили союзники – ЗМІ
19 жовтня, 19:06
Зеленський назвав причину посилення російських атак на Україну
Зеленський пояснив, як проблеми зі Starlink вплинули на захист України від дронів
14 жовтня, 21:46
Нові газопоршневі електростанції мають додати енергосистемі України близько 60 МВт потужності
Уряд виділив майже 939 млн грн на нові електростанції на заході України
29 жовтня, 15:41
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 450 танків
Втрати ворога станом на 31 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
31 жовтня, 06:50

Суспільство

Кабмін змінив правила роботи приватної ППО в Україні
Кабмін змінив правила роботи приватної ППО в Україні
Військові з дітьми з інвалідністю зможуть служити ближче до дому
Військові з дітьми з інвалідністю зможуть служити ближче до дому
На фронті поліг старший лейтенант поліції. Згадаймо Сергія Медєнцева
На фронті поліг старший лейтенант поліції. Згадаймо Сергія Медєнцева
Прикордонники назвали пункти пропуску, де найчастіше виникають черги
Прикордонники назвали пункти пропуску, де найчастіше виникають черги
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Лише троє чоловіків цікавилися поверненням в Україну через Центр єдності в Берліні – ЗМІ
Лише троє чоловіків цікавилися поверненням в Україну через Центр єдності в Берліні – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
59K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua