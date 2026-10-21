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Віткофф привіз Путіну документи щодо завершення війни в Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Віткофф привіз Путіну документи щодо завершення війни в Україні
Переговори Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі 21 жовтня 2026 року
фото: росЗМІ

Спецпредставник Трампа заявив про прогрес у переговорах

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі порушив питання завершення війни в Україні та можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю Києва, Вашингтона й Москви. Про це Віткофф заявив під час переговорів 21 жовтня, повідомляє «Главком».

Віткофф прибув до Санкт-Петербурга з документами, у яких викладено підходи до врегулювання війни Росії проти України. Їх він привіз для Володимира Путіна.

Посадовець також прокоментував результати нещодавніх переговорів щодо України, які відбулися в Осло. За його словами, зустріч була продуктивною, а сторонам вдалося досягти певного прогресу в пошуку шляхів завершення війни. Віткофф зазначив, що наразі вже існують напрацювання, які можуть створити основу для домовленостей про припинення вогню.

Окремо спецпредставник Трампа висловив сподівання, що Путін розгляне можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. За словами Віткоффа, у такому форматі сторони могли б зосередитися на обговоренні технічних питань, пов'язаних із врегулюванням війни.

Крім того, американський представник порушив тему подальших відносин між Вашингтоном і Москвою. Він наголосив, що після завершення війни в Україні Росія та США матимуть перспективи для розвитку економічного співробітництва. Під час переговорів Віткофф також від імені президента США Дональда Трампа подякував Путіну за рішення щодо дизельної угоди.

Нагадаємо, 21 жовтня російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На початку переговорів очільник Кремля подякував Трампу за увагу до питання завершення війни в Україні та поцікавився результатами переговорів в Осло за участю представників України, США та європейських країн. 

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Теги: путін війна переговори документи США Стів Віткофф диктатор Дональд Трамп росія

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