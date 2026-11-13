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Україна вимагає від США та SpaceX пояснень щодо обмежень Starlink для ЗСУ – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна вимагає від США та SpaceX пояснень щодо обмежень Starlink для ЗСУ – Зеленський
Вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості
фото: Reuters

За словами глави держави, швидкість для українських сил обмежена на рівні 100 миль на годину

Україна звернулася до американської сторони та компанії SpaceX через обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starshield для українських військових. Воно діє вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях і, зокрема, заважає застосовувати дрони-перехоплювачі проти реактивних російських «шахедів». Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в регіонах, пише «Главком».

За словами глави держави, швидкість для українських сил обмежена на рівні 100 миль на годину – це приблизно 161 км/год. Зеленський наголосив, що чітких пояснень причин такого обмеження досі немає.

«На жаль, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), яке унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних "шахедів". Чітких пояснень досі немає», – заявив президент.

Він доручив Міністерству закордонних справ та міністру оборони України активізувати контакти з Державним департаментом США, Пентагоном і компанією SpaceX. Українська сторона має отримати роз’яснення щодо причин обмежень і домогтися виправлення ситуації.

Під час селектора також обговорили відновлення інфраструктури після російських ударів. Зеленський заслухав доповіді про наслідки атак на Сумщині, зокрема в Шостці та Конотопі, а також про відновлювальні роботи в Білій Церкві, Броварах та інших містах Київщини.

Президент назвав темпи відновлення надто повільними та повідомив про випадки недостовірного інформування з місць. Міністерства енергетики, цифрової трансформації та розвитку громад мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з громадами, щоб пришвидшити роботи.

Окремо Зеленський доручив посилити захист засобами ППО об’єктів аграрної промисловості та оновити роботу мобільних вогневих груп. Також під час наради обговорили захист трансформаторів та іншого обладнання енергосистеми.

Варто нагадати, що Європейська комісія закликала терміново відновити роботу американської супутникової системи Starshield на тлі повідомлень про перебої зі зв'язком в Україні. 

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Теги: Володимир Зеленський Starlink війна технології

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