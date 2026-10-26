Сибіга звернувся до союзників України щодо переговорів із Росією після заяви представника Путіна

Глава МЗС наголосив, що міжнародний тиск має бути спрямований на державу-агресора, а не на Київ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів зберігати та посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну. За його словами, Москва не буде готова до серйозних мирних переговорів, доки сподіватиметься досягти своїх цілей шляхом примусу України до капітуляції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника МЗС.

«Доки Росія віритиме, що може досягти цілей свого вторгнення – цілей, яких вона не здатна досягти на полі бою, – шляхом тиску на Україну з метою змусити її до капітуляції, вона не буде готова до серйозних переговорів», – наголосив глава української дипломатії.

Сибіга підкреслив, що для завершення війни необхідно зберігати міжнародну єдність і посилювати тиск саме на Москву.

«Мир завдяки силі – єдина стратегія, яка працює. Але ця сила має бути спрямована проти агресора, а не проти країни, яка захищається», – написав міністр.

Він також заявив, що припинення українського опору не приведе до завершення війни. На його думку, для цього необхідно зупинити російські атаки.

Сибіга відреагував на заяву помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. Той визнав, що в Москві розраховували на тиск адміністрації президента США Дональда Трампа на Київ після саміту на Алясці, щоб домогтися від України територіальних поступок. Однак ці очікування Кремля не справдилися. Водночас у Росії підтвердили можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю України та США після 4 листопада.