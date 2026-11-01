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В Умані через російську атаку пошкоджено тепломережу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Умані через російську атаку пошкоджено тепломережу
фото: Львівська міська рада (ілюстративне)

Табурець: Ворог масовано тероризує нашу країну з повітря

Унаслідок падіння російської цілі в Умані пошкоджено тепломережу. Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає «Главком».

За даними влади, в межах Черкащини силами та засобами ППО знешкоджено 38 російських БпЛА. Звернень до екстрених служб щодо потерпілих немає.

«Із затяжними тривогами минають вихідні на Черкащині. Ворог масовано тероризує нашу країну з повітря. Черкаський і Золотоніський райони на тривозі вже майже 19 годин поспіль. Наразі дронова загроза оголошена по всій області», – додав Табурець.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль.

Зокрема, на Вінниччині під удар потрапили обʼєкти енергетичної інфраструктури, вежа мобільного звʼязку та приватна складська будівля.

Як повідомлялося, від вечора 31 жовтня російські окупанти масовано запускали безпілотники по різних регіонах України. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині та у Черкасах.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

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Теги: війна Умань Черкащина

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