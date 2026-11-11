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Олег Семененко Заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук

Сила прикладу: майбутнє України залежить від того, де живуть діти тих, хто нею керує…

glavcom.ua
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Українські діти зростають в умовах війни, яка забирає в них дитинство та відчуття безпеки
фото: depositphotos.com

Війна поставила перед Україною питання не лише виживання, а й відповідальності влади за майбутнє наступних поколінь

«Ціна, яку платять добрі люди за байдужість до державних справ,
– бути під владою злих людей»
Платон

«Коли в державі панує справедливість,
соромно бути бідним і нікчемним;
коли її немає – соромно бути багатим і знатним».
Конфуцій

12-й рік війни і п’ятий рік повномасштабного вторгнення змінили все – політику, світовий порядок, свідомість цілих народів. Україна вже ніколи не буде такою, як до 2022-го. Але найболючіше питання сьогодні не лише про те, як вистояти, а й про те, хто платить ціну цієї боротьби і хто ухвалює рішення від імені тих, хто її платить.

Міф про «витривалих і злих»: хто говорить від імені наших дітей?

Останніми роками в публічному просторі дедалі частіше звучить: українські діти – витривалі, загартовані, «злі» до ворога, вони все витримають. Варто чесно запитати: хто це каже? Надто часто – ті, чиї власні діти живуть і навчаються далеко від сирен, укриттів і повідомлень про загиблих однокласників.

Коли подібні слова стають нормою, це сигнал про глибоку кризу суспільної думки і про розрив між політичною елітою та народом. Дитина, яка росте під обстрілами, – не символ стійкості для промов. Це людина, у якої війна забирає дитинство, здоров’я, а нерідко й батьків. Зберегти людей – єдиний шлях зберегти націю та її ідентичність. Без людей не буде ні держави, ні мови, ні пам’яті.

Нерівність перед війною: чиї діти стоять на передовій?

Біда українського суспільства в тому, що діти бідних родин і людей без зв’язків найменш захищені, і від однобічного застосування закону, і від смерті чи каліцтва на фронті. Закон надто часто працює лише для тих, хто нижче середнього достатку, а для інших знаходяться відстрочки, довідки, кордони та «вирішення питань».

В Україні майже зникла сила прикладу. Справедливість воєнного часу проста: якщо воюємо – то всі, якщо обмеження – то для всіх, якщо жертви – то спільні. Коли ж суспільство бачить, що тягар війни лежить на одних, а привілеї дістаються іншим, руйнується найважливіше – довіра. А без довіри не працюють ні мобілізація, ні податки, ні реформи.

Критерій довіри: де живуть діти керівника?

Найстрашніше – коли керувати країною ми довіряємо тим, хто тримає свої родини за кордоном, подалі від небезпеки. Для такої людини доля держави нерідко цікава лише як джерело доходу, з якого вона забезпечує дітей деінде і гарантує собі «запасний аеродром» на випадок кризи. Її серце – там, де її діти. Тут вона просто виконує службові обов’язки, без бачення і без справжнього бажання досягти головної мети.

Тому одним із ключових критеріїв для кожного, хто претендує на владу, має стати чесна відповідь на запитання: чи є у нього діти і де вони живуть? Це не моралізаторство, а логіка відповідальності, яку розуміють зрілі демократії. Людина, яка бачить майбутнє своїх дітей у країні, якій служить, боротиметься до останнього і за своє ім’я, і за державу, бо хоче зберегти її успішною, безпечною та багатою для дітей і онуків.

Ідеться не про прізвище, походження чи «чистоту крові». Українську політичну націю творять громадяни, які пов’язали своє життя з цією землею – незалежно від етнічного коріння. Мірило інше: де твій дім, де твої діти, де твої гроші і де твоє майбутнє.

Той, хто виводить капітали за кордон і розбудовує там чужу економіку, ніколи не буде так само зацікавлений берегти Україну, як той, чия родина ділить зі своїм народом і ризики, і надії. І це, на жаль, масове явище – на різних рівнях влади і навіть у секторі безпеки та оборони.

Гасла замість відповідальності

Суспільство, яке живе лише емоціями та гаслами, приречене на те, що ним керуватимуть ті, хто живе холодним розрахунком. Патріотизм – велика сила, але саме тому він не може бути ширмою для безкарності, а заклик «тримаймося» – виправданням для рішень, ціну яких платять інші.

Історія знає багато прикладів, коли найталановитіші, найсильніші й найкрасивіші народи ставали жертвами хитріших, рішучіших і жадібніших сусідів та власних недбалих правителів.

Так було, і так буватиме, поки думкою наймудріших керуватимуть найхитріші. Зрілий народ відрізняється тим, що вміє поєднувати серце з розумом, а любов до батьківщини – з вимогливістю до тих, кому він доручив владу.

Вижити, щоб жити: мудрість замість самознищення

Боротьба за виживання – це не завжди лише поле бою, де виграєш або програєш. Це насамперед пошук оптимального шляху, щоб народ існував і розвивався в тих умовах, які йому випали. У найжорстокіших війнах виживали не найсильніші, а найрозумніші, найвитриманіші та найвиваженіші. Найсміливіші часто гинули, і пам’ять про декого з них стирали час і політичні рішення.

Мужність воїнів, які тримають фронт, – безцінна. Саме тому їхні життя не можна витрачати бездумно. Держава зобов’язана рахувати не лише кілометри, а й людей; оцінювати не лише символічні, а й реальні результати; шукати рішення, які зберігають націю, а не тільки її гасла.

Шанс на виживання – основа для майбутнього розвитку, і цей шанс треба цінувати й берегти, бо іншого може не бути. Інколи мудрість – це вміння вистояти, зберегти сили та дочекатися свого часу для переходу на новий рівень існування.

Свобода думати – і свобода говорити

Не кожен здатен визнати, що живе за чужими рішеннями у власній оселі. Легше втішатися думкою: хоч я й виконую чужі накази, але вільний, бо можу думати інакше. Проте свобода лише думати, але не говорити, – це свобода, урізана до мінімуму. Вільна людина не та, що мовчки не погоджується, а та, що має власну думку і відкрито її обстоює – на виборах, у громаді, у публічній дискусії, у вимогах до влади.

Країна – це не тільки територія, кордони й державний устрій. Країна – це насамперед народ, нація зі своєю ідентичністю та свідомістю свого місця у світі, навіть поруч із лютим ворогом. І доки цей народ дозволяє вирішувати свою долю «за нас і без нас», рішення ухвалюватимуть ті, хто ніколи не житиме в цій країні, не дихатиме цим повітрям і не любитиме цю землю.

Що казали великі українці?

Тарас Шевченко нагадував, що жодна чужа сила не принесе нам ладу: «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля». І він же закликав до єдності, без якої не буде ні справедливості, ні перемоги: «Обніміте ж, брати мої, найменшого брата».

Ліна Костенко застерігала від небезпечного мовчання суспільства: «Страшні слова, коли вони мовчать». Бо саме мовчанка тих, хто думає, дає простір тим, хто розраховує.

Висновки для нових поколінь

Діти – це майбутнє нації. Ми зобов’язані дати їм шанс самим обрати своє майбутнє, а не знищити його сьогодні своїми рішеннями.

Влада без сили прикладу не має морального права вимагати жертв. Хто керує країною, той має ділити з нею і ризики, і майбутнє – разом зі своєю родиною.

Справедливість воєнного часу – умова перемоги. Один закон для всіх, одна відповідальність для всіх, одна країна для всіх.

Зберегти людей – означає зберегти Україну. Нація, яка вміє не лише героїчно боротися, а й мудро виживати, має майбутнє. Бережімо дітей – і вони збережуть Україну.

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Теги: українці Україна діти війна

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