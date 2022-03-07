Президент нагородив 96 українських військових

Зеленський відзначив нагородами 96 героїв, які відбивають агресію РФ

Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 96 українських військових. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

«Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96-ти українських героїв», – повідомив президент.

Він привів у приклад деяких з військовослужбовців, які заслужили нагороди.

Так, нагороджуються орденом Богдана Хмельницького Другого ступеня:

Майор Сак Олександр Олександрович, командир механізованого батальону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці.

Капітан Силівакін Ростислав Олександрович, командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині.

Нагороджуються орденом Богдана Хмельницького Третього ступеня:

Лейтенант Лозовий Ігор Сергійович. Діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир-Київ. Знищено дві одиниці техніки та значна кількість живої сили противника.

Лейтенант Потуремець Віталій Вікторович. У бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу міста Київ. Був поранений.

Майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості, танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.

Нагороджується

«Всі 96-ть наших героїв – як ці пʼятеро! Наша вдячність – безмежна. Слава Україні!», - резюмував Зеленський.

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