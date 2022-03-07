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    Президент нагородив 96 українських військових

    Зеленський нагородив 96 українських військових - Президент нагородив 96 українських військових
    Зеленський нагородив 96 українських військових
    фото з відкритих джерел

    Зеленський відзначив нагородами 96 героїв, які відбивають агресію РФ

    Президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами 96 українських військових. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

    «Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96-ти українських героїв», – повідомив президент.

    Він привів у приклад деяких з військовослужбовців, які заслужили нагороди.

    Так, нагороджуються орденом Богдана Хмельницького Другого ступеня:

    • Майор Сак Олександр Олександрович, командир механізованого батальону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці.
    • Капітан Силівакін Ростислав Олександрович, командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи українські міста і села на Сумщині.

    Нагороджуються орденом Богдана Хмельницького Третього ступеня:

    • Лейтенант Лозовий Ігор Сергійович. Діючи у складі групи, зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси Житомир-Київ. Знищено дві одиниці техніки та значна кількість живої сили противника.
    • Лейтенант Потуремець Віталій Вікторович. У бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу міста Київ. Був поранений.
    Нагороджується орденом «За мужність» Третього ступеню:
    • Майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин Вікторович. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості, танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.

    «Всі 96-ть наших героїв – як ці пʼятеро! Наша вдячність – безмежна. Слава Україні!», - резюмував Зеленський.

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    Теги: Київ санкції президент
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    Президент нагородив 96 українських військових