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    Події в Україні

    Прийшли вбивати з іконами. На Луганщині ЗСУ розбили російських десантників (фото)

    Серед речей загиблих рашистів виявлені православні іконки - Прийшли вбивати з іконами. На Луганщині ЗСУ розбили російських десантників (фото)
    Серед речей загиблих рашистів виявлені православні іконки
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Окупанти намагаються наступати на Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках

    29 квітні позиції українських військ у Луганській області штурмували десантники ворожої армії. Їх «гостинно» зустріли воїни 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За його словами, вижити після зустрічі вдалося лише сімом окупантам, решту було ліквідовано.

    «Наші захисники показали фото особистих речей, які були при собі у ліквідованих загарбників. Прикметно, що там є православні іконки та обереги. З ними рашисти приїхали в Україну вбивати. Цим росіяни і займаються, коли гатять безперервно по мирних містах», - зазначив він.

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    Прийшли вбивати з іконами. На Луганщині ЗСУ розбили російських десантників (фото)
    Прийшли вбивати з іконами. На Луганщині ЗСУ розбили російських десантників (фото)
    Прийшли вбивати з іконами. На Луганщині ЗСУ розбили російських десантників (фото)
    Прийшли вбивати з іконами. На Луганщині ЗСУ розбили російських десантників (фото)
    Прийшли вбивати з іконами. На Луганщині ЗСУ розбили російських десантників (фото)

    Гайдай повідомив, що обстріли мирних міст не вщухають. Окупанти намагаються наступати на Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. Вороги хочуть повністю захопити Рубіжне та Попасну, готуються до наступу на Сєвєродонецьк.

    Під обстріл потрапили рятувальники ДСНС, вони прямували на допомогу до Новодружеська. У рятувальника діагностовано баротравму голови, у водія - осколкове поранення обличчя. Вони вже отримали медичну допомогу.

    Є численні руйнування житлового масиву вільних міст Луганської області.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Прийшли вбивати з іконами. На Луганщині ЗСУ розбили російських десантників (фото)