30 квітня вирушать чотири евакуаційних потяги

У суботу буде тривати евакуація

Українці можуть скористатися поїздами для того, щоб виїхати у безпечніші регіони

«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на суботу, 30 квітня. Про це йдеться на сайті перевізника.

Сьогодні вирушать чотири поїзди.

Додаткові евакуаційні рейси на 30.04.2022

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Нагадаємо, до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди. У місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку. Графік руху потягів змінився через обстріл рашистами мосту через Лиман.

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