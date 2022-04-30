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    Події в Україні

    30 квітня вирушать чотири евакуаційних потяги

    У суботу буде тривати евакуація - 30 квітня вирушать чотири евакуаційних потяги
    У суботу буде тривати евакуація
    фото з відкритих джерел

    Українці можуть скористатися поїздами для того, щоб виїхати у безпечніші регіони

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на суботу, 30 квітня. Про це йдеться на сайті перевізника.

    Сьогодні вирушать чотири поїзди.

    Додаткові евакуаційні рейси на 30.04.2022

    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

    Нагадаємо, до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди. У місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

    Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку. Графік руху потягів змінився через обстріл рашистами мосту через Лиман.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів українці Україна окупація #stoprussia
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    30 квітня вирушать чотири евакуаційних потяги