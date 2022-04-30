30 квітня вирушать чотири евакуаційних потяги
У суботу буде тривати евакуація
фото з відкритих джерел
Українці можуть скористатися поїздами для того, щоб виїхати у безпечніші регіони
«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на суботу, 30 квітня. Про це йдеться на сайті перевізника.
Сьогодні вирушать чотири поїзди.
Додаткові евакуаційні рейси на 30.04.2022
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Нагадаємо, до Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди. У місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.
Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» обмежує маршрут потягів на Одеському напрямку. Графік руху потягів змінився через обстріл рашистами мосту через Лиман.
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