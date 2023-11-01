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Продукти для ЗСУ буде купувати нова агенція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Продукти для ЗСУ буде купувати нова агенція
«Державний оператор тилу» забезпечуватиме харчуванням ЗСУ
фото ілюстративне

На повну потужність «Державний оператор тилу» має запрацювати з 1 грудня

В Україні з грудня запрацює закупівельна агенція «Державний оператор тилу», яка буде забезпечувати українських військових харчуванням. Про це розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков на брифінгу в Military Media Centre.

«Це наш новий інструмент в закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал. Його працівники будуть аналізувати ринок, дивитись ціни, будуть спілкуватись з виробниками, постачальниками безпосередньо, будуть їх оцінювати, дивитись на їх історію, аналізувати роботу і ухвалювати відповідальні рішення щодо роботи й провадження тендерних закупівель», – розповів він.

Наразі команда агенції вивчає ринок, формує команду. На повну потужність «Державний оператор тилу» має запрацювати з 1 грудня.

За словами Кліменкова, для повноцінного старту роботи нової агенції очікується ухвалення ще двох урядових постанов, одну з яких розглянуть на найближчому засіданні Кабміну, іншу – ухвалять до 15 листопада.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. ZN.ua з'ясувало, що ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол. 

Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

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Теги: Міноборони ЗСУ продукти

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